Трамп заявив, за яких умов введе жорсткі санкції проти Росії
Головна Психологія Новий тренд — чому покоління Z ходить на співбесіди з батьками

Новий тренд — чому покоління Z ходить на співбесіди з батьками

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 15:00
Зумери почали брати батьків на співбесіди — чому виник новий тренд
Дівчина на співбесіді. Фото: Freepik
Ключові моменти Чому молодь бере батьків на співбесіди

Серед молоді набирає популярності новий незвичний тренд. Представники покоління Z приходять на співбесіди разом із батьками. Як показало нове дослідження, у близько 40% випадків рідні молодих людей були фізично присутні під час їхньої розмови з роботодавцем.

Про це пише New York Post.

Чому молодь бере батьків на співбесіди

Все більше роботодавців стикаються з тим, що молодь приходить на співбесіди разом з батьками. Ба більше, близько 77% зумерів звертаються по допомогу рідних під час пошуку роботи. Проявляється така підтримка по-різному. Дехто з батьків просто емоційно підбадьорює дітей, а інші ж — відповідають на питання роботодавця та обговорюють деталі пропозиції.

"Така суперечлива тенденція ще більше закріплює уявлення про те, що "лінива" двадцятирічна молодь ще не зовсім готова до реального світу", — йдеться у матеріалі.

Чому покоління Z ходить на співбесіди з батьками
Дівчина розмовляє з роботодавцем. Фото: Freepik

Під час опитування також з'ясувалося, що 63% батьків й взагалі подали заявки на роботу від імені дітей. Майже половина усіх опитаних не виконувала тестове завдання — за них це зробили близькі.

Експерти зазначають, що втручання батьків в життя зумерів не завершується після працевлаштування. Деякі з них постійно оцінюють роботу своїх чад, пакують їм обід з собою та допомагають виконувати завдання. Ба більше, 57% працевлаштованих приводять батьків до офісу, аби ті їм допомагали.

Чому покоління Z ходить на співбесіди з батьками
Чоловік на співбесіді. Фото: Freepik

"Я підтримую батьків, які допомагають із резюме, пропонують професійні поради або переглядають оцінки ефективності роботи. Однак вони не повинні брати безпосередню участь в процесі. Це не лише підриває довіру до їхньої дитини серед керівників та колег, але й ризикує загальмувати її професійний розвиток та здатність долати складні ситуації", — заявила головний кар'єрний стратег ResumeTemplates Джулія Тутейкр.

Вона наголошує, що фахівцям на початку кар'єри необхідно розвивати впевненість у собі. Вони мають відкривати навички, аби самостійно вести розмови з колегами та працювати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у скільки років людина стає по-справжньому свідомою. Науковці здивували відповіддю.

Також ми розповідали про те, як перестати думати про те, що скажуть люди. Це найпоширеніша помилка старших поколінь.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
