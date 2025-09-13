Зумери почали брати батьків на співбесіди — чому виник новий тренд

Новий тренд — чому покоління Z ходить на співбесіди з батьками
Серед молоді набирає популярності новий незвичний тренд. Представники покоління Z приходять на співбесіди разом із батьками. Як показало нове дослідження, у близько 40% випадків рідні молодих людей були фізично присутні під час їхньої розмови з роботодавцем.
Про це пише New York Post.
Чому молодь бере батьків на співбесіди
Все більше роботодавців стикаються з тим, що молодь приходить на співбесіди разом з батьками. Ба більше, близько 77% зумерів звертаються по допомогу рідних під час пошуку роботи. Проявляється така підтримка по-різному. Дехто з батьків просто емоційно підбадьорює дітей, а інші ж — відповідають на питання роботодавця та обговорюють деталі пропозиції.
"Така суперечлива тенденція ще більше закріплює уявлення про те, що "лінива" двадцятирічна молодь ще не зовсім готова до реального світу", — йдеться у матеріалі.
Під час опитування також з'ясувалося, що 63% батьків й взагалі подали заявки на роботу від імені дітей. Майже половина усіх опитаних не виконувала тестове завдання — за них це зробили близькі.
Експерти зазначають, що втручання батьків в життя зумерів не завершується після працевлаштування. Деякі з них постійно оцінюють роботу своїх чад, пакують їм обід з собою та допомагають виконувати завдання. Ба більше, 57% працевлаштованих приводять батьків до офісу, аби ті їм допомагали.
"Я підтримую батьків, які допомагають із резюме, пропонують професійні поради або переглядають оцінки ефективності роботи. Однак вони не повинні брати безпосередню участь в процесі. Це не лише підриває довіру до їхньої дитини серед керівників та колег, але й ризикує загальмувати її професійний розвиток та здатність долати складні ситуації", — заявила головний кар'єрний стратег ResumeTemplates Джулія Тутейкр.
Вона наголошує, що фахівцям на початку кар'єри необхідно розвивати впевненість у собі. Вони мають відкривати навички, аби самостійно вести розмови з колегами та працювати.
