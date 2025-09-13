Видео
Трамп заявил, при каких условиях введет жесткие санкции против РФ
Главная Психология Новый тренд — почему поколение Z берет на собеседование родителей

Новый тренд — почему поколение Z берет на собеседование родителей

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 15:00
Зумеры начали брать родителей на собеседования — почему возник новый тренд
Девушка на собеседовании. Фото: Freepik
Ключевые моменты Почему молодежь берет родителей на собеседования

Среди молодежи набирает популярность новый необычный тренд. Представители поколения Z приходят на собеседования вместе с родителями. Как показало новое исследование, в около 40% случаев родные молодых людей физически присутствовали во время их разговора с работодателем.

Об этом пишет New York Post.

Читайте также:

Почему молодежь берет родителей на собеседования

Все больше работодателей сталкиваются с тем, что молодежь приходит на собеседования вместе с родителями. Более того, около 77% зумеров обращаются за помощью родных во время поиска работы. Проявляется такая поддержка по-разному. Некоторые родители просто эмоционально подбадривают детей, а другие — отвечают на вопросы работодателя и обсуждают детали предложения.

"Такая противоречивая тенденция еще больше закрепляет представление о том, что "ленивая" двадцатилетняя молодежь еще не совсем готова к реальному миру", — говорится в материале.

Чому покоління Z ходить на співбесіди з батьками
Девушка разговаривает с работодателем. Фото: Freepik

В ходе опроса также выяснилось, что 63% родителей и вообще подали заявки на работу от имени детей. Почти половина всех опрошенных не выполняла тестовое задание — за них это сделали близкие.

Эксперты отмечают, что вмешательство родителей в жизнь зумеров не заканчивается после трудоустройства. Некоторые из них постоянно оценивают работу своих чад, пакуют им обед с собой и помогают выполнять задания. Более того, 57% трудоустроенных приводят родителей в офис, чтобы те им помогали.

Чому покоління Z ходить на співбесіди з батьками
Мужчина на собеседовании. Фото: Freepik

"Я поддерживаю родителей, которые помогают с резюме, предлагают профессиональные советы или просматривают оценки эффективности работы. Однако они не должны принимать непосредственное участие в процессе. Это не только подрывает доверие к их ребенку среди руководителей и коллег, но и рискует затормозить его профессиональное развитие и способность преодолевать сложные ситуации", — заявила главный карьерный стратег ResumeTemplates Джулия Тутейкр.

Она отмечает, что специалистам в начале карьеры необходимо развивать уверенность в себе. Они должны открывать навыки, чтобы самостоятельно вести разговоры с коллегами и работать.

Напомним, ранее мы писали о том, во сколько лет человек становится по-настоящему сознательным. Ученые удивили ответом.

Также мы рассказывали о том, как перестать думать о том, что скажут люди. Это самая распространенная ошибка старших поколений.

психология поколение интересные факты молодежь собеседование
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
