Когда человек становится взрослым — ученые развеяли популярный миф

Девушка улыбается. Фото: Pexels

Многие искренне считают, что с наступлением 18 лет человек взрослеет. Однако ученые опровергли этот миф. Они исследовали, когда на самом деле личность становится сознательной, и удивили всех приблизительной цифрой.

Об этом пишет BBC.

Когда человек на самом деле взрослеет

Хотя и многие считают, что с наступлением 18 лет личность можно считать полностью зрелой, это далеко не так. Как утверждают нейробиологи, люди не становятся полностью взрослыми, пока им не исполнится 30 лет. При этом возраст, в котором человек становится по-настоящему сознательным, разный для каждого.

Как показывают многочисленные исследования, у людей в возрасте до 30 лет всё ещё происходят изменения в мозге. Они могут влиять на поведение и даже повышать риск развития психических расстройств. Поэтому личностей в таком возрасте еще нельзя считать полностью взрослыми.

Красивая девушка. Фото: Pexels

"На самом деле мы имеем в виду, что определение того, когда вы переходите от детства к взрослой жизни, выглядит все более абсурдным. Это гораздо более сложный переход, который происходит в течение трех десятилетий", — отмечает профессор Кембриджского университета Питер Джонс.

Он добавляет, что системы образования или здравоохранения, например, просто делают классификацию, которая будет удобной для всех. Так, когда человеку исполняется 18 лет, он может покупать алкоголь, голосовать или взять ипотеку. Однако это точно не означает, что он — сформированная сознательная личность.

