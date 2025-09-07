Видео
Главная Психология Ученые ответили, когда человек становится сознательным

Ученые ответили, когда человек становится сознательным

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 08:55
Когда человек становится взрослым — ученые развеяли популярный миф
Девушка улыбается. Фото: Pexels
Ключевые моменты Когда человек на самом деле взрослеет

Многие искренне считают, что с наступлением 18 лет человек взрослеет. Однако ученые опровергли этот миф. Они исследовали, когда на самом деле личность становится сознательной, и удивили всех приблизительной цифрой.

Об этом пишет BBC.

Хотя и многие считают, что с наступлением 18 лет личность можно считать полностью зрелой, это далеко не так. Как утверждают нейробиологи, люди не становятся полностью взрослыми, пока им не исполнится 30 лет. При этом возраст, в котором человек становится по-настоящему сознательным, разный для каждого.

Как показывают многочисленные исследования, у людей в возрасте до 30 лет всё ещё происходят изменения в мозге. Они могут влиять на поведение и даже повышать риск развития психических расстройств. Поэтому личностей в таком возрасте еще нельзя считать полностью взрослыми.

Коли насправді людина стає свідомою
Красивая девушка. Фото: Pexels

"На самом деле мы имеем в виду, что определение того, когда вы переходите от детства к взрослой жизни, выглядит все более абсурдным. Это гораздо более сложный переход, который происходит в течение трех десятилетий", — отмечает профессор Кембриджского университета Питер Джонс.

Он добавляет, что системы образования или здравоохранения, например, просто делают классификацию, которая будет удобной для всех. Так, когда человеку исполняется 18 лет, он может покупать алкоголь, голосовать или взять ипотеку. Однако это точно не означает, что он — сформированная сознательная личность.

Напомним, ранее мы писали о том, на сколько процентов работает мозг человека. Ученые удивили открытием.

Также мы рассказывали о том, какой еще один тип личности открыли ученые. Он объясняет странность некоторых людей.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
