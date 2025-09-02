Ученые определили новый тип личности — в чем его особенность

Женщина задумалась. Фото: Pexels

Людей по типу темперамента привыкли делить на интровертов и экстравертов. Однако ученые сделали неожиданное открытие и обнаружили еще один тип личности. Такие люди имеют несколько ярких черт, отличающих их от других.

Чем особенный новый тип личности

Как отмечают ученые, новый тип личности называется отроверт. К нему относятся люди, которые не вписываются в обычные рамки. В своих поступках они руководствуются внешними факторами, которые никак не связаны с социальным взаимодействием. Они могут вдохновляться конкретной целью, мечтать решить сложную проблему или достичь определенных результатов в работе.

Психиатр Рами Камински отмечает, что откровенными рождаются все. При этом с детства многих склоняют к определенной вере, интересам или даже профессии. Большинство людей это принимает и совершенно спокойно относится к такой жизни. Однако откроверты не соглашаются принимать чужие правила и предпочитают оставаться в стороне.

Главное отличие отровертов заключается в том, что они не испытывают давления "быть как все". Такие люди не боятся потерять одобрение, им не нужна постоянная поддержка кого-то. Общественные нормы и правила для них условны. Поэтому такие личности умеют мыслить нестандартно и не следуют за всеми. Их идеи часто вызывают сопротивление, но именно они могут изменить мир.

Ученые убеждены, что часто отроверты чувствовали себя "не такими" из-за отсутствия четкой принадлежности к одному из двух традиционных типов личности. Однако новое исследование объясняет такое поведение людей. При этом, психологи убеждены, что отроверт может иметь вид как интровертной личности, так и экстраверта. Все зависит от контекста.

