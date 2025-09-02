Видео
Психологи определили еще один тип личности — чем уникален

Психологи определили еще один тип личности — чем уникален

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 08:55
Ученые определили новый тип личности — в чем его особенность
Женщина задумалась. Фото: Pexels
Ключевые моменты Чем особенный новый тип личности

Людей по типу темперамента привыкли делить на интровертов и экстравертов. Однако ученые сделали неожиданное открытие и обнаружили еще один тип личности. Такие люди имеют несколько ярких черт, отличающих их от других.

Об этом пишет New Scientist.

Как отмечают ученые, новый тип личности называется отроверт. К нему относятся люди, которые не вписываются в обычные рамки. В своих поступках они руководствуются внешними факторами, которые никак не связаны с социальным взаимодействием. Они могут вдохновляться конкретной целью, мечтать решить сложную проблему или достичь определенных результатов в работе.

Психиатр Рами Камински отмечает, что откровенными рождаются все. При этом с детства многих склоняют к определенной вере, интересам или даже профессии. Большинство людей это принимает и совершенно спокойно относится к такой жизни. Однако откроверты не соглашаются принимать чужие правила и предпочитают оставаться в стороне.

Психологи назвали новий тип особистості
Женщина улыбается. Фото: Pexels

Главное отличие отровертов заключается в том, что они не испытывают давления "быть как все". Такие люди не боятся потерять одобрение, им не нужна постоянная поддержка кого-то. Общественные нормы и правила для них условны. Поэтому такие личности умеют мыслить нестандартно и не следуют за всеми. Их идеи часто вызывают сопротивление, но именно они могут изменить мир.

Ученые убеждены, что часто отроверты чувствовали себя "не такими" из-за отсутствия четкой принадлежности к одному из двух традиционных типов личности. Однако новое исследование объясняет такое поведение людей. При этом, психологи убеждены, что отроверт может иметь вид как интровертной личности, так и экстраверта. Все зависит от контекста.

Напомним, ранее мы писали о том, почему лицемеры намного опаснее, чем о них думают. Они могут испортить вам жизнь.

Также мы рассказывали о том, какие четыре архетипа людей определил психиатр Карл Юнг. Это поможет лучше понять себя.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
