Ученые определили новый тип личности — в чем его особенность

Психологи определили еще один тип личности — чем уникален
Людей по типу темперамента привыкли делить на интровертов и экстравертов. Однако ученые сделали неожиданное открытие и обнаружили еще один тип личности. Такие люди имеют несколько ярких черт, отличающих их от других.
Об этом пишет New Scientist.
Чем особенный новый тип личности
Как отмечают ученые, новый тип личности называется отроверт. К нему относятся люди, которые не вписываются в обычные рамки. В своих поступках они руководствуются внешними факторами, которые никак не связаны с социальным взаимодействием. Они могут вдохновляться конкретной целью, мечтать решить сложную проблему или достичь определенных результатов в работе.
Психиатр Рами Камински отмечает, что откровенными рождаются все. При этом с детства многих склоняют к определенной вере, интересам или даже профессии. Большинство людей это принимает и совершенно спокойно относится к такой жизни. Однако откроверты не соглашаются принимать чужие правила и предпочитают оставаться в стороне.
Главное отличие отровертов заключается в том, что они не испытывают давления "быть как все". Такие люди не боятся потерять одобрение, им не нужна постоянная поддержка кого-то. Общественные нормы и правила для них условны. Поэтому такие личности умеют мыслить нестандартно и не следуют за всеми. Их идеи часто вызывают сопротивление, но именно они могут изменить мир.
Ученые убеждены, что часто отроверты чувствовали себя "не такими" из-за отсутствия четкой принадлежности к одному из двух традиционных типов личности. Однако новое исследование объясняет такое поведение людей. При этом, психологи убеждены, что отроверт может иметь вид как интровертной личности, так и экстраверта. Все зависит от контекста.
Напомним, ранее мы писали о том, почему лицемеры намного опаснее, чем о них думают. Они могут испортить вам жизнь.
Также мы рассказывали о том, какие четыре архетипа людей определил психиатр Карл Юнг. Это поможет лучше понять себя.
Читайте Новини.LIVE!