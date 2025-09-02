Відео
Головна Психологія Психологи визначили ще один тип особистості — чим унікальний

Психологи визначили ще один тип особистості — чим унікальний

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 08:55
Вчені визначили новий тип особистості — в чому його особливість
Жінка задумалась. Фото: Pexels
Ключові моменти Чим особливий новий тип особистості

Людей за типом темпераменту звикли ділити на інтровертів та екстравертів. Однак науковці зробили несподіване відкриття та виявили ще один тип особистості. Такі люди мають кілька яскравих рис, що відрізняють їх від інших.

Про це пише New Scientist.

Читайте також:

Чим особливий новий тип особистості

Як зазначають науковці, новий тип особистості називається отроверт. До нього відносяться люди, що не вписуються у звичайні рамки. У своїх вчинках вони керуються зовнішніми факторами, що ніяким чином не пов'язані із соціальною взаємодією. Вони можуть надихатись конкретною метою, мріяти розв'язати складну проблему або досягти визначених результатів у роботі.

Психіатр Рамі Камінські зазначає, що отровертами народжуються всі. При цьому з дитинства багатьох схиляють до певної віри, інтересів чи навіть професії. Більшість людей це приймає та абсолютно спокійно ставиться до такого життя. Однак отроверти не погоджуються приймати чужі правила та вважають за краще залишатися осторонь.

Психологи назвали новий тип особистості
Жінка посміхається. Фото: Pexels

Головна відмінність отровертів полягає в тому, що вони не відчувають тиску "бути як усі". Такі люди не бояться втратити схвалення, їм не потрібна постійна підтримка когось. Суспільні норми та правила для них умовні. Через це такі особистості вміють мислити нестандартно та не йдуть за усіма. Їхні ідеї часто викликають опір, але саме вони можуть змінити світ.

Вчені переконані, що часто отроверти почувались "не такими" через відсутність чіткої належності до одного з двох традиційних типів особистості. Однак нове дослідження пояснює таку поведінку людей. При цьому, психологи переконані, що отроверт може мати вигляд як інтровертної особистості, так і екстраверта. Все залежить від контексту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому лицеміри набагато небезпечніші, ніж про них думають. Вони можуть зіпсувати вам життя.

Також ми розповідали про те, які чотири архетипи людей визначив психіатр Карл Юнг. Це допоможе краще зрозуміти себе.

психологія дослідження характер цікаві факти особистість
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
