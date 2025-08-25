Які існують архетипи людей за Карлом Юнгом — головна особливість кожного

Красива жінка посміхається. Фото: Pexels

Швейцарський психіатр Карл Юнг сформулював чотири основні архетипи людей. При цьому він був переконаний, що існує й багато інших видів, які можуть між собою переплітатися.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чотири основні архетипи за Юнгом

Персона

Це те, як людина представляє себе світові. Буквально йдеться про такі собі соціальні маски, що виникають в різних ситуаціях. Вони приховують всі примітивні потяги, імпульси та емоції, які є соціально неприйнятними. Архетип персони дає змогу людині адаптуватися до навколишнього світу. Однак він також загрожує тим, що особистість може втратити свою справжню сутність.

Тінь

Цей архетип складається з прихованих ідей, слабкостей, бажань та інстинктів людини. Така особистість постійно намагається адаптуватися до культурних норм та очікувань, однак насправді має в характері те, що інші люди не завжди можуть прийняти. Йдеться, наприклад, про заздрість, жадібність, упередження, ненависть чи агресію. Це темний бік психіки, який людина схильна приховувати.

Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Аніма або Анімус

Аніма — це жіночий образ у чоловічій психіці, а анімус — чоловічий образ у жіночій психіці. Вони представляють справжнє внутрішнє відчуття людини та її самоідентифікацію, а не маску, яку бачать інші. Соціум має колективне бачення щодо того, як "мають" поводитися жінки чи чоловіки. Часто особистостей змушують прийняти традиційні гендерні ролі, однак вони відчувають зовсім інше.

Самість

Цей архетип представляє об'єднання несвідомого і свідомого окремої людини. Юнг вважав, що дисгармонія між цими двома аспектами може призвести до психологічних проблем, а усвідомлення цих конфліктів буде важливою частиною процесу формування особистості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що ви йдете не своїм життєвим шляхом. Зверніть увагу на дрібні знаки від Всесвіту.

Також ми розповідали про те, як підвищити самооцінку. Акторка Анна Кошмал поділилась порадами.