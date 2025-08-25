Видео
Архетипы людей по Юнгу — чем особенный каждый из них

Архетипы людей по Юнгу — чем особенный каждый из них

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 11:45
Какие существуют архетипы людей по Карлу Юнгу — главная особенность каждого
Красивая женщина улыбается. Фото: Pexels
Ключевые моменты Четыре основных архетипа по Юнгу

Швейцарский психиатр Карл Юнг сформулировал четыре основных архетипа людей. При этом он был убежден, что существует и много других видов, которые могут между собой переплетаться.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Четыре основных архетипа по Юнгу

Персона

Это то, как человек представляет себя миру. Буквально речь идет о неких социальных масках, возникающих в различных ситуациях. Они скрывают все примитивные влечения, импульсы и эмоции, которые являются социально неприемлемыми. Архетип персоны позволяет человеку адаптироваться к окружающему миру. Однако он также угрожает тем, что личность может потерять свою истинную сущность.

Тень

Этот архетип состоит из скрытых идей, слабостей, желаний и инстинктов человека. Такая личность постоянно пытается адаптироваться к культурным нормам и ожиданиям, однако на самом деле имеет в характере то, что другие люди не всегда могут принять. Речь идет, например, о зависти, жадности, предубеждениях, ненависти или агрессии. Это темная сторона психики, которую человек склонен скрывать.

Архетипи людей за Кінгом Юнгом
Девушка улыбается. Фото: Pexels

Анима или Анимус

Анима — это женский образ в мужской психике, а анимус — мужской образ в женской психике. Они представляют истинное внутреннее ощущение человека и его самоидентификацию, а не маску, которую видят другие. Социум имеет коллективное видение того, как "должны" вести себя женщины или мужчины. Часто личностей заставляют принять традиционные гендерные роли, однако они чувствуют совсем другое.

Самость

Этот архетип представляет объединение бессознательного и сознательного отдельного человека. Юнг считал, что дисгармония между этими двумя аспектами может привести к психологическим проблемам, а осознание этих конфликтов будет важной частью процесса формирования личности.

Напомним, ранее мы писали о том, как понять, что вы идете не своим жизненным путем. Обратите внимание на мелкие знаки от Вселенной.

Также мы рассказывали о том, как повысить самооценку. Актриса Анна Кошмал поделилась советами.

психология характер интересные факты личность самопознание
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
