Какие существуют архетипы людей по Карлу Юнгу — главная особенность каждого

Швейцарский психиатр Карл Юнг сформулировал четыре основных архетипа людей. При этом он был убежден, что существует и много других видов, которые могут между собой переплетаться.

Четыре основных архетипа по Юнгу

Персона

Это то, как человек представляет себя миру. Буквально речь идет о неких социальных масках, возникающих в различных ситуациях. Они скрывают все примитивные влечения, импульсы и эмоции, которые являются социально неприемлемыми. Архетип персоны позволяет человеку адаптироваться к окружающему миру. Однако он также угрожает тем, что личность может потерять свою истинную сущность.

Тень

Этот архетип состоит из скрытых идей, слабостей, желаний и инстинктов человека. Такая личность постоянно пытается адаптироваться к культурным нормам и ожиданиям, однако на самом деле имеет в характере то, что другие люди не всегда могут принять. Речь идет, например, о зависти, жадности, предубеждениях, ненависти или агрессии. Это темная сторона психики, которую человек склонен скрывать.

Анима или Анимус

Анима — это женский образ в мужской психике, а анимус — мужской образ в женской психике. Они представляют истинное внутреннее ощущение человека и его самоидентификацию, а не маску, которую видят другие. Социум имеет коллективное видение того, как "должны" вести себя женщины или мужчины. Часто личностей заставляют принять традиционные гендерные роли, однако они чувствуют совсем другое.

Самость

Этот архетип представляет объединение бессознательного и сознательного отдельного человека. Юнг считал, что дисгармония между этими двумя аспектами может привести к психологическим проблемам, а осознание этих конфликтов будет важной частью процесса формирования личности.

