Головна Психологія Науковці відповіли, коли насправді людина стає свідомою

Науковці відповіли, коли насправді людина стає свідомою

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 08:55
Коли людина стає дорослою — науковці розвіяли популярний міф
Дівчина посміхається. Фото: Pexels
Ключові моменти Коли людина насправді дорослішає

Багато хто щиро вважає, що з настанням 18 років людина дорослішає. Однак науковці спростували цей міф. Вони дослідили, коли насправді особистість стає свідомою, та здивували всіх приблизною цифрою.

Про це пише BBC.

Читайте також:

Коли людина насправді дорослішає

Хоча й багато хто вважає, що з настанням 18 років особистість можна вважати повністю зрілою, це далеко не так. Як стверджують нейробіологи, люди не стають повністю дорослими, поки їм не виповниться 30 років. При цьому вік, у якому людина стає по-справжньому свідомою, різний для кожного.

Як показують численні дослідження, у людей віком до 30 років все ще відбуваються зміни в мозку. Вони можуть впливати на поведінку та навіть підвищувати ризик розвитку психічних розладів. Відтак особистостей у такому віці ще не можна вважати повністю дорослими.

Коли насправді людина стає свідомою
Красива дівчина. Фото: Pexels

"Насправді ми маємо на увазі, що визначення того, коли ви переходите від дитинства до дорослого життя, виглядає дедалі абсурднішим. Це набагато складніший перехід, який відбувається протягом трьох десятиліть", — зазначає професор Кембридзького університету Пітер Джонс.

Він додає, що системи освіти чи охорони здоров'я, наприклад, просто роблять класифікацію, яка буде зручною для всіх. Так, коли людині виповнюється 18 років, вона може купувати алкоголь, голосувати чи взяти іпотеку. Однак це точно не означає, що вона — сформована свідома особистість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на скільки відсотків працює мозок людини. Науковці здивували відкриттям.

Також ми розповідали про те, який ще один тип особистості відкрили вчені. Він пояснює дивину деяких людей.

наука психологія вчені дослідження цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
