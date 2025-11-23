Відео
Україна
Відео

Головна Психологія Зумери знову дивують — новий тренд змінює уявлення про роботу

Зумери знову дивують — новий тренд змінює уявлення про роботу

Дата публікації: 23 листопада 2025 00:26
Оновлено: 22:05
Новий тренд на ринку праці — як зумери змінюють правила гри
Дівчина працює. Фото: Pexels

Зумери знову здивували трендом роботодавців — в моді кар'єрний мінімалізм. Він полягає в абсолютно новому ставленні до професії. Молодь більше не хоче досягати вершин в роботі. Натомість зумери віддають перевагу тому, аби виконувати мінімальні обов'язки, отримувати зарплату, якої буде вистачати на необхідне, та більше часу приділяти особистому життю.

Про це пише "Главком".

Читайте також:

Як зумери змінили ставлення до роботи

Кар'єрний мінімалізм стає все більш популярним явищем серед молоді. Зумери більше не погоджуються на те, аби переробляти та брати на себе додаткову відповідальність. До того ж такі особистості не прагнуть просуватися кар'єрними сходами.

Натомість молодь хоче жити у задоволення, маючи стабільний дохід та не перевантажуючись. І якщо для міленіалів, наприклад, висока посада — це головна кар'єрна мета, то зумери будуть раді обіймати скромну посаду з мінімальними обов'язками та відповідальністю. Це допомагає їм уникати зайвого навантаження та вигоряння.

Покоління Z знову змінює правила гри на роботі
Хлопці працюють віддалено. Фото: Pexels

Популярність такого тренду серед зумерів підтверджує дослідження американської компанії Glassdoor. Під час опитування з'ясувалося, що 68% зумерів готові відмовитися від керівної позиції. Виняток становлять лише ті, кому конче потрібна значно вища зарплата.

Фактично покоління Z розглядає кар'єрне зростання лише як вимушений захід у разі, коли буде потрібне підвищення рівня доходу. В решті випадків зумери краще залишатимуться на нижчій посаді, де робочі процеси не виходять за межі обумовлених обов'язків, зони відповідальності та графіка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку професію почали відроджувати зумери. Міленіали завжди вважали її занадто нудною.

Також ми розповідали про те, яка робота категорично не підходить поколінню Z. Вона лише викличе стрес та тривожність.

робота психологія покоління цікаві факти кар'єра
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
