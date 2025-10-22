В які роки народжуються бумери, зумери й міленіали — характеристика кожного покоління

Люди з різних поколінь. Фото: Freepik

Різні покоління — це не лише про дати народження, а й про характер, вподобання та ставлення до життя. Так бумери дивуються вільнолюбству зумерів, а міленіали не можуть зрозуміти залежність старшого покоління від думки людей. Всі вони яскраво відрізняються й мають ознаки, що притаманні лише їм.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Коли народжуються бумери, міленіали й зумери

Бумери (з 1945 по 1964 роки)

Такі особистості з'явилась завдяки спалаху народжуваності після Другої світової війни. Цих людей ще називають "поколінням переможців". Бумерів відрізняє командний дух, ощадливість, оптимізм та патріотизм. Вони понад усе цінують сім'ю та вірять в щасливе майбутнє. При цьому такі особистості схильні хвилюватись про те, що скажуть люди. Вони завжди роблять так, аби вгодити іншим.

Батьки, діти та внук. Фото: Freepik

Міленіали (з 1982 по 1994 роки)

Такі особистості народились в час стрімкого розвитку технологій, від чого й змінились їхні цінності у порівнянні з попереднім поколінням. Вони не знають, що таке стабільність, адже бачили, як швидко може змінюватися світ та розпадатись країна. Саме міленіали є ключовою робочою силою у більшості компаній світу. Велику увагу вони приділяють сім'ї. Це покоління звикло досягати всього чесною та важкою працею.

Зумери (з 1995 по 2012 роки)

Такі особистості пережили період економічного зростання та політичних змін. Вони більш освічені, мобільні та схильні до ризику. Зумери здатні будь-яке питання вирішити швидко за допомогою смартфона. Вони шукають для себе роботу, яка буде не обтяжувати, а лише давати заробіток. Це покоління, що любить свободу. Зумери також більше за інших схильні до стресу й тривожності та беруть активну участь у суспільному житті.

