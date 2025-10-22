Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Роки народження бумерів, міленіалів й зумерів — перевірте свій

Роки народження бумерів, міленіалів й зумерів — перевірте свій

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 15:00
Оновлено: 10:02
В які роки народжуються бумери, зумери й міленіали — характеристика кожного покоління
Люди з різних поколінь. Фото: Freepik

Різні покоління — це не лише про дати народження, а й про характер, вподобання та ставлення до життя. Так бумери дивуються вільнолюбству зумерів, а міленіали не можуть зрозуміти залежність старшого покоління від думки людей. Всі вони яскраво відрізняються й мають ознаки, що притаманні лише їм.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Коли народжуються бумери, міленіали й зумери

Бумери (з 1945 по 1964 роки)

Такі особистості з'явилась завдяки спалаху народжуваності після Другої світової війни. Цих людей ще називають "поколінням переможців". Бумерів відрізняє командний дух, ощадливість, оптимізм та патріотизм. Вони понад усе цінують сім'ю та вірять в щасливе майбутнє. При цьому такі особистості схильні хвилюватись про те, що скажуть люди. Вони завжди роблять так, аби вгодити іншим.

Коли народжуються бумери, міленіали та зумери
Батьки, діти та внук. Фото: Freepik

Міленіали (з 1982 по 1994 роки)

Такі особистості народились в час стрімкого розвитку технологій, від чого й змінились їхні цінності у порівнянні з попереднім поколінням. Вони не знають, що таке стабільність, адже бачили, як швидко може змінюватися світ та розпадатись країна. Саме міленіали є ключовою робочою силою у більшості компаній світу. Велику увагу вони приділяють сім'ї. Це покоління звикло досягати всього чесною та важкою працею.

Зумери (з 1995 по 2012 роки)

Такі особистості пережили період економічного зростання та політичних змін. Вони більш освічені, мобільні та схильні до ризику. Зумери здатні будь-яке питання вирішити швидко за допомогою смартфона. Вони шукають для себе роботу, яка буде не обтяжувати, а лише давати заробіток. Це покоління, що любить свободу. Зумери також більше за інших схильні до стресу й тривожності та беруть активну участь у суспільному житті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка професія буде найстресовішою для покоління Z. Ця робота їх не підійде.

Також ми розповідали про те, яку сферу діяльності варто обрати міленіалам. Ці професії розкриють потенціал.

психологія покоління цікаві факти молодь дата
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації