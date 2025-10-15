Відео
Україна
Дата публікації: 15 жовтня 2025 17:50
Найкраща робота для міленіалів — список ідеальних професій
Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Міленіали народились на стику поколінь — з початку 1980-х до середини 1990-х років. Такі люди зростали в епоху стрімкого розвитку технологій, що вплинуло на формування їхніх життєвих цінностей та поглядів. Міленіали понад усе прагнуть досягнути балансу між роботою та особистим життям. Вони хочуть самореалізуватися, навчатися та працювати в команді. Психологи зазначають, що найкраще цьому поколінню підійдуть кілька професій.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Які професії підходять міленіалам

Міленіалам варто звертати увагу на роботу, яка буде поєднувати технології, творчість та соціальну відповідальність. Зокрема, їм підійдуть IT-спеціальності, наприклад, програмування чи аналітика даних. Крім того, це покоління знайде себе в SMM та дизайні, медицині чи юриспруденції.

Міленіалам важливо відчувати, що вони працюють в команді. Такі люди прагнуть, аби перед ними ставили конкретну мету. Їм важливий чіткий графік та можливість професійного розвитку. Міленіали не просто заробляють гроші, а прагнуть працювати в компанії, яка буде відповідати їхнім цінностям. Є кілька основних професій, що ідеально підходять такому поколінню.

Яка робота найкраще підійде міленіалам
Дівчина працює. Фото: Pexels

Фінансовий аналітик

Такий експерт допомагає компанії бачити реальну картинку за нескінченними цифрами. Ця професія поєднує в собі роботу в команді, стабільність та перспективність, що беззаперечно оцінять міленіали.

Менеджер з реклами

Формування рекламної політики для бізнесу — ще одна робота, яка ідеально підійде міленіалам. Рекламний менеджер постійно спілкується з клієнтами та налагоджує контакти. Великим плюсом цієї професії також є можливість стрімкого кар'єрного росту.

Маркетолог та дослідник ринку

Маркетинг є одним з найпрестижніших та найпопулярніших кар'єрних шляхів серед міленіалів. Ця професія передбачає постійний розвиток та рух вперед, який найбільше підходить такому поколінню.

Оператор та монтажер телебачення і кіно

Відеоконтент сьогодні актуальний як ніколи й ця креативна професія ідеально підходить міленіалам. Найбільше їм подобається можливість проявлятися та творити в такій сфері. Крім того, ця професія передбачає стабільний та високий дохід.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
