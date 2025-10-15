Лучшая работа для миллениалов — список идеальных профессий

Девушка работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Миллениалы родились на стыке поколений — с начала 1980-х до середины 1990-х годов. Такие люди росли в эпоху стремительного развития технологий, что повлияло на формирование их жизненных ценностей и взглядов. Миллениалы больше всего стремятся достичь баланса между работой и личной жизнью. Они хотят самореализоваться, учиться и работать в команде. Психологи отмечают, что лучше всего этому поколению подойдут несколько профессий.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Какие профессии подходят миллениалам

Миллениалам стоит обращать внимание на работу, которая будет сочетать технологии, творчество и социальную ответственность. В частности, им подойдут IT-специальности, например, программирование или аналитика данных. Кроме того, это поколение найдет себя в SMM и дизайне, медицине или юриспруденции.

Миллениалам важно чувствовать, что они работают в команде. Такие люди хотят, чтобы перед ними ставили конкретную цель. Им важен четкий график и возможность профессионального развития. Миллениалы не просто зарабатывают деньги, а стремятся работать в компании, которая будет соответствовать их ценностям. Есть несколько основных профессий, которые идеально подходят такому поколению.

Девушка работает. Фото: Pexels

Финансовый аналитик

Такой эксперт помогает компании видеть реальную картинку за бесконечными цифрами. Эта профессия сочетает в себе работу в команде, стабильность и перспективность, что безусловно оценят миллениалы.

Менеджер по рекламе

Формирование рекламной политики для бизнеса — еще одна работа, которая идеально подойдет миллениалам. Рекламный менеджер постоянно общается с клиентами и налаживает контакты. Большим плюсом этой профессии также является возможность стремительного карьерного роста.

Маркетолог и исследователь рынка

Маркетинг является одним из самых престижных и популярных карьерных путей среди миллениалов. Эта профессия предполагает постоянное развитие и движение вперед, которое больше всего подходит такому поколению.

Оператор и монтажер телевидения и кино

Видеоконтент сегодня актуален как никогда и эта креативная профессия идеально подходит миллениалам. Больше всего им нравится возможность проявляться и творить в такой сфере. Кроме того, эта профессия предполагает стабильный и высокий доход.

Напомним, ранее мы писали о том, что зумеры активно берутся за профессию, которую ненавидят миллениалы. Она становится все популярнее.

Также мы рассказывали о том, какая работа подойдет только людям с крепкой психикой. Эти варианты предусматривают высокую эмоциональную напряженность.