Какая профессия самая спокойная — работа без нервов и стресса

Женщина складывает книги в библиотеке. Фото: Freepik

Многие работы вызывают стресс и выгорание из-за чрезмерной нагрузки на психику. Однако есть и профессии, которые наоборот наполнены гармонией и принесут спокойствие в жизнь человека. Среди них есть одна, которая считается наименее стрессовой во всем мире.

Какая работа наполнит спокойствием

Многочисленные исследования доказывают, что меньше всего стресса ждет тех, кто выбрал профессию библиотекаря. Такие специалисты отвечают за хранение книг и помогают посетителям находить необходимые материалы. Библиотеки бывают разными: частные или государственные, в школах, университетах, на базе конкретных учреждений или общественных заведений. Однако всех их объединяет одно — такие места очень тихие и идеально способствуют рабочей среде без стресса.

Женщина держит книгу в руках. Фото: Freepik

Библиотекарь контактирует с минимальным количеством людей. Именно это избавляет его от лишнего напряжения и нервов. Кроме того, обычно посетители таких заведений — образованные и воспитанные люди. Они уважают библиотекарей, ведь ценят книги и работу людей, которые о них заботятся. Профессия библиотекаря дает возможность завести новые интересные знакомства с художниками, писателями или другими культурными деятелями.

Кроме того, работа библиотекаря — это место для творчества, ведь в его обязанности также входит организация различных мероприятий: литературных вечеров, встреч с писателями или собраний книжных клубов. Также такая профессия предусматривает создание тематических стендов, стенгазет, книжных выставок или экспозиций. Это успокаивает и дает возможность проявить креативность.

Сколько зарабатывает библиотекарь

Зарплата библиотекаря зависит от его категории. В Украине по состоянию на октябрь 2025 года в среднем такой специалист получает 9500 грн. Однако все зависит от конкретной компании, ведь некоторые работодатели предлагают заработную плату для библиотекарей в более 20 000 грн.

