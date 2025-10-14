Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Наименее стрессовая работа в мире — о какой профессии идет речь

Наименее стрессовая работа в мире — о какой профессии идет речь

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 17:00
Какая профессия самая спокойная — работа без нервов и стресса
Женщина складывает книги в библиотеке. Фото: Freepik

Многие работы вызывают стресс и выгорание из-за чрезмерной нагрузки на психику. Однако есть и профессии, которые наоборот наполнены гармонией и принесут спокойствие в жизнь человека. Среди них есть одна, которая считается наименее стрессовой во всем мире.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какая работа наполнит спокойствием

Многочисленные исследования доказывают, что меньше всего стресса ждет тех, кто выбрал профессию библиотекаря. Такие специалисты отвечают за хранение книг и помогают посетителям находить необходимые материалы. Библиотеки бывают разными: частные или государственные, в школах, университетах, на базе конкретных учреждений или общественных заведений. Однако всех их объединяет одно — такие места очень тихие и идеально способствуют рабочей среде без стресса.

Яка робота приносить найменше стресу
Женщина держит книгу в руках. Фото: Freepik

Библиотекарь контактирует с минимальным количеством людей. Именно это избавляет его от лишнего напряжения и нервов. Кроме того, обычно посетители таких заведений — образованные и воспитанные люди. Они уважают библиотекарей, ведь ценят книги и работу людей, которые о них заботятся. Профессия библиотекаря дает возможность завести новые интересные знакомства с художниками, писателями или другими культурными деятелями.

Кроме того, работа библиотекаря — это место для творчества, ведь в его обязанности также входит организация различных мероприятий: литературных вечеров, встреч с писателями или собраний книжных клубов. Также такая профессия предусматривает создание тематических стендов, стенгазет, книжных выставок или экспозиций. Это успокаивает и дает возможность проявить креативность.

Сколько зарабатывает библиотекарь

Зарплата библиотекаря зависит от его категории. В Украине по состоянию на октябрь 2025 года в среднем такой специалист получает 9500 грн. Однако все зависит от конкретной компании, ведь некоторые работодатели предлагают заработную плату для библиотекарей в более 20 000 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, какие профессии подойдут людям с крепкими нервами. Они требуют стойкости и отваги.

Также мы рассказывали о том, какие профессии больше всего подходят Стрельцам. Для характера таких личностей эти варианты станут лучшим выбором.

работа психология профессии стресс интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации