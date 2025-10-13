Видео
Видео

Мешают достичь успеха в карьере — 5 фраз из детства

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 11:45
Какие фразы мешают достичь успеха в карьере — все из детства
Женщина задержалась на работе допоздна. Фото: Pexels

Детство значительно влияет на взрослую жизнь человека, установки, по которым он живет, мышление или успех. В частности, существует несколько фраз, которые мешают достичь высот в карьере. Многие перенесли их из детства и постоянно себе повторяют. Психологи отмечают, что важно распознать эти установки и заменить их другими фразами, чтобы наладить жизнь.

Об этом говорится на портале Work.ua.



Какие фразы мешают достичь успеха в карьере

"Учись хорошо, а то будешь селедку продавать / работать дворником / коровам хвосты крутить"

Многие родители этой фразой пытались мотивировать ребенка учиться лучше. Однако вместо интереса к знаниям она лишь вызывает стремление избежать наказания или осуждения. Во взрослом возрасте это часто превращается в нежелание рисковать и страх сменить профессию. Лучше эти слова изменить фразой: "Знания открывают больше дверей, чем можно себе представить".

"Молчи, когда взрослые говорят", "Выскочек не любят"

Эти фразы приучают личность к тому, что любая попытка высказаться воспринимается как наглость. Это достаточно удобно для взрослых, но в ребенке это убивает способность отстаивать себя и свои идеи. Фраза в противовес: "Я важен, я хочу сказать и буду услышан".

Які фрази заважають розвиватись у кар'єрі
Девушка устала на работе. Фото: Pexels

"Ты пишешь, как курица лапой, неуклюжая"

Критика личности, убивает веру человека в собственные способности. Во взрослом возрасте это проявляется как боязнь браться за сложные задачи или ошибиться. Даже свой успех такие люди критикуют. Лучше заменить эту фразу на: "Не ошибается только тот, кто ничего не делает".

"А вот твой одноклассник 5 баллов за контрольную получил"

Сравнение с другими формирует установку о том, что человек недостаточно хорош, чтобы его ценили просто так. На протяжении всей жизни такая личность будет доказывать свою ценность, соревнуясь со всеми вокруг. Фраза в противовес: "Посмотри, как я вырос, если сравнить со вчерашним днем".

"Ничего ты не умеешь, дай я сама сделаю"

Эта фраза лишает ребенка права на собственный опыт. Таким образом он понимает, что не может ни с чем справиться самостоятельно, а значит, и пробовать не стоит. Во взрослой жизни карьера такой личности будет разрушаться на глазах: у него будет отсутствовать самостоятельность, а страх принимать решения будет сковывать. Фраза в противовес: "Я смогу все!".

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
