Какие женские фразы раздражают мужчин больше всего — ответ психологов

Иногда простые женские фразы могут оскорбить мужчину и даже разозлить его. Психологи отмечают, что эти стереотипные слова обесценивают партнера и заставляют его чувствовать себя не в своей тарелке.

Какие фразы лучше не говорить мужчинам

"Я не хочу ничего решать"

Эта женская фраза показывает мужчине, что на женщину нельзя положиться, ведь она убегает от ответственности и становится в позицию обороны. Психологи отмечают, что фактически эти слова означают: "Ты меня достал, делай все сам, я тебе больше не помогу".

"Ты же мужчина, сделай что-нибудь"

В современном мире, когда большинство людей пытается избавиться от стереотипов, такую фразу все равно можно часто услышать. Эти слова имеют одну цель — манипулировать мужчиной и сознательно вызвать у него комплексы.

"Ты мне никогда ничего не рассказываешь"

Мужское и женское мышление кардинально отличаются. Партнерам свойственно справляться с проблемами в одиночестве, а партнерши часто принимают это за замкнутость и холодность.

"Почему ты всегда так делаешь"

Слова "всегда", "вечно" или "никогда" только портят отношения. Они что угодно превратят в оскорбление. Такие фразы обесценивают любые старания партнера и демотивируют его что-либо делать.

"Я не обиделась"

Женщины, которые скрывают правду и только накапливают обиды, этим показывают пренебрежение к мужчине. Лучше обсуждать проблему и прямо говорить о том, что вы чувствуете.

