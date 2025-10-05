Фразы, из-за которых вы можете показаться менее умным человеком — лучше так не говорить

Две девушки общаются. Фото: Pexels

Некоторые фразы способны испортить впечатление о человеке. Из-за этих слов личность может мгновенно показаться менее умной, даже если на самом деле это не так. Лучше избегать этих слов во время разговора.

Об этом пишет УНИАН.

Какие фразы лучше не использовать, чтобы не показаться глупым

"Я не читатель"

Чтение обычно связывают с интеллектом и такая фраза может указать на то, что вы не очень умны. Некоторые люди могут расценить эти слова как отсутствие любопытства или желания учиться и познавать что-то новое.

"Мне не нужно это записывать"

Отказ от того, чтобы что-то записывать, может свидетельствовать о неорганизованности и самоуверенности человека. Лучше не говорите эти слова, если не хотите показаться собеседнику менее умным.

Женщины общаются. Фото: Pexels

"Это не моя вина"

Человек должен брать ответственность за собственные ошибки. Если же этого не происходит и вы только пытаетесь оправдаться, то окружающие перестанут воспринимать вас как достойную личность.

"Я уже это знаю"

Такой фразой вы как бы закрываете себе путь к обучению. Эти слова собеседник может воспринять как проявление неуважения к тому, что он говорит. Лучше выслушать человека, даже если вы знаете о том, что он хочет рассказать.

"Я очень занят"

Люди могут подумать, что вы не умеете разумно распределять свое время, если вы постоянно заняты. Перестаньте прикрываться этой фразой, когда вы не хотите что-то делать. Это только испортит о вас впечатление.

Коллеги разговаривают. Фото: Pexels

"Я это ненавижу"

Эти слова могут показаться чрезмерно эмоциональными и свидетельствовать о том, что человек все видит в черно-белых тонах. Окружающие могут воспринимать такую фразу как закоренелый пессимизм и недалекость.

"Это невозможно"

Умные люди имеют склонность к тому, чтобы разбираться в проблемах. Если же вы даже не пытаетесь найти выход из ситуации и сразу опускаете руки, другие могут расценить это как проявление низкого интеллекта.

"Но мы всегда так делали"

Эта фраза также может поставить под сомнение ваши умственные способности. Такая позиция свидетельствует о нежелании выходить из зоны комфорта и открывать что-то новое.

