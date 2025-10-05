Відео
Україна
Які фрази показують вас менш розумним — їх варто уникати

Які фрази показують вас менш розумним — їх варто уникати

Ua en ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 11:45
Фрази, через які ви можете здаватись менш розумною людиною — краще так не говорити
Дві дівчини спілкуються. Фото: Pexels

Деякі фрази здатні зіпсувати враження про людину. Через ці слова особистість може миттєво здатися менш розумною, навіть якщо насправді це не так. Краще уникати цих слів під час розмови.

Про це пише УНІАН.

Читайте також:

Які фрази краще не використовувати, аби не здатись нерозумним

"Я не читач"

Читання зазвичай пов'язують з інтелектом й така фраза може вказати на те, що ви не дуже розумні. Деякі люди можуть розцінити ці слова як відсутність цікавості чи бажання навчатися й пізнавати щось нове.

"Мені не потрібно це записувати"

Відмова від того, аби щось записувати, може свідчити про неорганізованість та самовпевненість людини. Краще не говоріть ці слова, якщо не хочете здатись співрозмовнику менш розумним.

Які фрази роблять людину менш розумною
Жінки спілкуються. Фото: Pexels

"Це не моя вина"

Людина повинна брати відповідальність за власні помилки. Якщо ж цього не відбувається й ви лише намагаєтесь виправдатись, то навколишні перестануть сприймати вас як гідну особистість.

"Я вже це знаю"

Такою фразою ви ніби закриваєте собі шлях до навчання. Ці слова співрозмовник може сприйняти як вияв неповаги до того, що він говорить. Краще вислухати людину, навіть якщо ви знаєте про те, що вона хоче розповісти.

"Я дуже зайнятий"

Люди можуть подумати, що ви не вмієте розумно розподіляти свій час, якщо ви постійно зайняті. Перестаньте прикриватись цією фразою, коли ви не хочете щось робити. Це лише зіпсує про вас враження.

Які фрази роблять людину менш розумною
Колеги розмовляють. Фото: Pexels

"Я це ненавиджу"

Ці слова можуть здатися надмірно емоційними та свідчити про те, що людина все бачить у чорно-білих тонах. Оточуючі можуть сприймати таку фразу як закоренілий песимізм та недалекість.

"Це неможливо"

Розумні люди мають схильність до того, аби розбиратися у проблемах. Якщо ж ви навіть не намагаєтесь знайти вихід із ситуації й одразу опускаєте руки, інші можуть розцінити це як прояв низького інтелекту.

"Але ми завжди так робили"

Ця фраза також може поставити під сумнів ваші розумові здібності. Така позиція свідчить про небажання виходити із зони комфорту та відкривати щось нове.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які п'ять фраз додадуть вам переконливості. Ці слова допоможуть досягнути свого. 

Також ми розповідали про позитивні афірмації, що привернуть увагу Всесвіту. Ці фрази можуть змінити життя на краще.

психологія поради фраза спілкування розум
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
