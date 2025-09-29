Відео
Головна Психологія Психологиня назвала п'ять фраз, які додадуть вам переконливості

Психологиня назвала п'ять фраз, які додадуть вам переконливості

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 11:45
Ефективні фрази, що додадуть вам переконливості — їх мають знати усі
Чоловік та жінка розмовляють. Фото: Pexels

Правильно підібрані слова можуть змінити сприйняття вас та розмови загалом. Ці фрази допоможуть звучати переконливо, конструктивно й досягнути свого.

Про це розповіла психологиня Франческа Тігінеан.

Читайте також:

Які фрази додадуть переконливості

"Ось що для мене має сенс"

Замість того, аби висловити невпевненість у собі словами "Я не знаю, чи це має сенс", заявіть твердо про те, що для вас важливо. Не варто висловлювати сумніви у доцільності ваших дій, адже це може наштовхнути співрозмовника на невпевненість у вас.

"Мені потрібна ваша допомога. У вас є кілька хвилин?"

Замініть цією фразою звичні слова "Вибачте, що турбую вас цим", адже таке формулювання може викликати відчуття обтяження у співрозмовника та підкреслити незручність моменту. Краще скажіть напряму про те, що потребуєте допомоги.

Які фрази додадуть переконливості
Чоловік та жінка говорять. Фото: Pexels

"Я впевнений, що мій досвід підходить для цієї ролі"

Не варто говорити слова "я думаю" чи "можливо" тоді, коли ви заявляєте про себе. Краще виражати впевненість у власних силах. Цим ви покажете, що не боїтеся брати відповідальність на себе та не сумніваєтесь у своїх здібностях.

"Моє запитання таке…"

Замініть цією фразою вислів "Це, мабуть, незручне запитання, але чи можу я…?". Таке формулювання думки додасть вам переконливості та впевненості. Співрозмовник буде розцінювати вас як рівну собі особистість.

"Я не чую тебе, коли ти мене перебиваєш"

Фразу "Ой, перепрошую, я все ще розмовляв" краще замінити словами, що покажуть ваше незадоволення та підкреслять важливість ваших фраз. Так ви точно змусите співрозмовника поважати вас.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази може сказати лише чоловік, що справді закоханий. Це свідчить про справжні почуття.

Також ми розповідали про те, які фрази допоможуть не опустити руки під час пошуку роботи. Вони додадуть мотивації.

психологія поради фраза слова спілкування
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
