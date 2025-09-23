Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Які фрази скаже тільки закоханий чоловік — це видає його

Які фрази скаже тільки закоханий чоловік — це видає його

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 11:45
Які фрази говорить по-справжньому закоханий чоловік — ось що підтверджує почуття
Закоханий чоловік дивиться на дівчину. Фото: Pexels

Чоловіки рідше за жінок виражають свої емоції словами. Однак коли вони закохуються по-справжньому, то не соромляться проявляти почуття. Від таких партнерів лунають фрази, що вказують на істинне кохання.

Про це пише Kokl.ua.

Реклама
Читайте також:

Які фрази говорять закохані чоловіки

Слова підтримки

Люблячий партнер завжди буде підтримувати вас. Від нього нерідко можна почути фразу "Я поруч, що б не сталося". Це вказує на його справжні почуття та готовність бути поруч у будь-які моменти. Також партнер може висловлювати підтримку фразою "Я вірю в тебе". Таким чином чоловік надихає жінку та перетворює її сумніви на впевненість.

Фрази вдячності

Закоханий чоловік часто говорить слова подяки, наприклад, "Дякую тобі за все, що ти робиш". Ця фраза дуже проста на вигляд, але насправді вона розкриває глибоку прихильність чоловіка. Так він показує, що жінка стала центром його світу. 

Які фрази скаже лише закоханий чоловік
Закохана пара. Фото: Pexels

Слова близькості

Чоловік, що кохає жінку, часто говорить фрази про те, як йому добре у цих стосунках: "З тобою я почуваюся щасливим", "Ти робиш мене кращим" чи "Ти — моя муза". Такі слова зближують партнерів та будують між ними особливий зв'язок.

Обіцянки та плани

Закоханий чоловік завжди говорить про плани. Наприклад, від нього можна почути фразу "Давай плануватимемо нашу відпустку разом" чи "Подумаймо про наше майбутнє через кілька років". Це важливий сигнал, що вказує на серйозні наміри чоловіка.

Які фрази скаже лише закоханий чоловік
Чоловік та жінка обіймаються. Фото: Pexels

Вибачення та визнання помилок

Навіть у найтепліших стосунках бувають непорозуміння і люблячий чоловік вміє визнавати провину та часто перепрошує. Від нього нерідко можна почути фразу "Вибач, я помилився, давай виправимо це разом". Вона показує бажання партнера будувати здорові стосунки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на яких трьох речах тримаються здорові стосунки. Без цього щастя не буде.

Також ми розповідали про те, які чоловічі та жіночі імена несумісні. Такі пари не будуть щасливими разом.

психологія кохання фраза слова стосунки чоловік
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації