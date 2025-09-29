Эффективные фразы, которые придадут вам убедительности — их должны знать все

Мужчина и женщина разговаривают. Фото: Pexels

Правильно подобранные слова могут изменить восприятие вас и разговора в целом. Эти фразы помогут звучать убедительно, конструктивно и достичь своего.

Об этом рассказала психолог Франческа Тигинеан.

Какие фразы придадут убедительности

"Вот что для меня имеет смысл"

Вместо того, чтобы выразить неуверенность в себе словами "Я не знаю, имеет ли это смысл", заявите твердо о том, что для вас важно. Не стоит выражать сомнения в целесообразности ваших действий, ведь это может натолкнуть собеседника на неуверенность в вас.

"Мне нужна ваша помощь. У вас есть несколько минут?"

Замените этой фразой привычные слова "Извините, что беспокою вас этим", ведь такая формулировка может вызвать ощущение обременения у собеседника и подчеркнуть неудобство момента. Лучше скажите напрямую о том, что нуждаетесь в помощи.

Мужчина и женщина говорят. Фото: Pexels

"Я уверен, что мой опыт подходит для этой роли"

Не стоит говорить слова "я думаю" или "возможно" тогда, когда вы заявляете о себе. Лучше выражать уверенность в собственных силах. Этим вы покажете, что не боитесь брать ответственность на себя и не сомневаетесь в своих способностях.

"Мой вопрос такой..."

Замените этой фразой выражение "Это, наверное, неудобный вопрос, но могу ли я...?". Такая формулировка мысли придаст вам убедительности и уверенности. Собеседник будет расценивать вас как равную себе личность.

"Я не слышу тебя, когда ты меня перебиваешь"

Фразу "Ой, извините, я все еще разговаривал" лучше заменить словами, которые покажут ваше недовольство и подчеркнут важность ваших фраз. Так вы точно заставите собеседника уважать вас.

