Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Психолог назвала пять фраз, которые придадут вам убедительности

Психолог назвала пять фраз, которые придадут вам убедительности

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 11:45
Эффективные фразы, которые придадут вам убедительности — их должны знать все
Мужчина и женщина разговаривают. Фото: Pexels

Правильно подобранные слова могут изменить восприятие вас и разговора в целом. Эти фразы помогут звучать убедительно, конструктивно и достичь своего.

Об этом рассказала психолог Франческа Тигинеан.

Реклама
Читайте также:

Какие фразы придадут убедительности

"Вот что для меня имеет смысл"

Вместо того, чтобы выразить неуверенность в себе словами "Я не знаю, имеет ли это смысл", заявите твердо о том, что для вас важно. Не стоит выражать сомнения в целесообразности ваших действий, ведь это может натолкнуть собеседника на неуверенность в вас.

"Мне нужна ваша помощь. У вас есть несколько минут?"

Замените этой фразой привычные слова "Извините, что беспокою вас этим", ведь такая формулировка может вызвать ощущение обременения у собеседника и подчеркнуть неудобство момента. Лучше скажите напрямую о том, что нуждаетесь в помощи.

Які фрази додадуть переконливості
Мужчина и женщина говорят. Фото: Pexels

"Я уверен, что мой опыт подходит для этой роли"

Не стоит говорить слова "я думаю" или "возможно" тогда, когда вы заявляете о себе. Лучше выражать уверенность в собственных силах. Этим вы покажете, что не боитесь брать ответственность на себя и не сомневаетесь в своих способностях.

"Мой вопрос такой..."

Замените этой фразой выражение "Это, наверное, неудобный вопрос, но могу ли я...?". Такая формулировка мысли придаст вам убедительности и уверенности. Собеседник будет расценивать вас как равную себе личность.

"Я не слышу тебя, когда ты меня перебиваешь"

Фразу "Ой, извините, я все еще разговаривал" лучше заменить словами, которые покажут ваше недовольство и подчеркнут важность ваших фраз. Так вы точно заставите собеседника уважать вас.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы может сказать только мужчина, который действительно влюблен. Это свидетельствует о настоящих чувствах.

Также мы рассказывали о том, какие фразы помогут не опустить руки во время поиска работы. Они добавят мотивации.

психология советы фраза слова общение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации