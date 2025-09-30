Відео
Головна Психологія Зроблять вашу українську яскравішою — 10 крилатих фраз

Зроблять вашу українську яскравішою — 10 крилатих фраз

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 12:00
Крилаті вислови українською мовою — фрази, про які багато хто забув
Дівчина пише у блокноті. Фото: Freepik

Українці часто використовують крилаті фрази, які відомі всім російською мовою. Однак вони мають відповідники, що урізноманітять спілкування та зроблять його цікавішим.

Про це йдеться у матеріалі, опублікованому на порталі "Єдині".

Читайте також:

Кращі крилаті фрази українською мовою

"Береженого Бог бережет" — "Береженого Бог береже, а козака шабля"

Ця крилата фраза означає, що не варто сподіватися лише на порятунок Бога. Потрібно й самому докладати максимум зусиль задля своєї безпеки.

"На Бога надейся и сам не плошай" — "На Бога сподівайся і свого розуму тримайся"

Замало вірити в те, що Бог щось дасть. Ця крилата фраза наштовхує на думку про те, що більшість в житті залежить саме від наших рішень та вчинків.

"Большому кораблю — большое плавание" — "Великій рибі у глибокій воді плавати"

Значення цієї фрази просте — людина, яка має талант, обов'язково повинна реалізувати себе. Їй не варто боятися складніших та відповідальніших справ.

Які крилаті фрази українською мовою мало хто знає
Дівчина вчиться. Фото: Freepik

"Вагон и маленькая тележка" — "Кучугура й три оберемки"

Така крилата фраза допоможе описати ситуацію, коли чогось дуже багато. Наприклад, "В мене зараз проблем — кучугура й три оберемки".

"Утро вечера мудренее" — "Ранок покаже, що вечір скаже"

Ці слова використовуються у значенні того, що якщо сьогодні розв'язати якусь проблему не виходить, можна повернутися до неї завтра. Можливо, час допоможе прийняти правильне рішення.

"Взялся за гуж — не говори, что не дюж" — "Пустився в бійку — чуба не жалій"

Ця фраза означає, що якщо ви пообіцяли щось зробити чи погодились на якусь важку справу, то її потрібно довести до кінця, як би складно не було.

"У каждой пташки — свои замашки" — "У кожної Меланки — свої забаганки"

Кожен має свої звички й бажання, й не завжди вони повинні бути зрозумілими іншим людям. Така фраза яскраво це описує.

Які крилаті фрази українською мовою мало хто знає
Жінка пише у блокноті. Фото: Pexels

"Без труда не вытащишь и рубку из пруда" — "Щоб рибку з'їсти, треба в воду лізти"

Значення цієї фрази просте — щоб отримати щось, людині інколи доводиться пройти непростий та часто неприємний шлях. Однак зрештою її чекає винагорода.

"Любишь кататься — люби и саночки возить" — "Любиш поганяти — люби й коня годувати"

Такі слова варто використовувати тоді, коли ви хочете пояснити, що задоволення завжди має свої наслідки. Для того, аби щось отримати, треба постаратися.

"Дорога ложка к обеду" — "Дороге яєчко до Великодня"

Ця крилата фраза означає, що усе потрібно робити вчасно. Інколи буває вже запізно, навіть якщо ви все зробили ідеально.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому казати "доброго дня" неправильно. Пояснення дуже просте.

Також ми розповідали про те, як правильно сказати українською — "дякую" чи "спасибі". Мало хто про це знає.

українська мова цікаві факти фраза мова слова
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
