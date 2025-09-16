Відео
Головна Психологія "Дякую" чи "спасибі" — як правильно сказати українською

"Дякую" чи "спасибі" — як правильно сказати українською

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 06:55
Чи правильно казати "спасибі" українською — мовознавиця пояснила
Дівчина вчиться. Фото: Pexels
Ключові моменти Як правильно подякувати українською мовою

Часто в українській мові можна почути "дякую" та "спасибі". При цьому, багато хто вважає, що використовувати друге слово не варто, адже це калька з російської мови.

Чи справді це так, пояснила мовознавиця Ольга Багній.

Читайте також:

Як правильно подякувати українською мовою

Як зазначає Багній, слова "дякую" та "спасибі" є українськими, тому сміливо можна говорити як перший, так й другий варіант. При цьому, "спасибі", на відміну від "дякую", можна вживати ще й з прикметниками.

"Тобто, можна говорити "велике спасибі" або "сердечне спасибі", — зазначає експертка у відео.

Слово "спасибі" утворилося через злиття двох слов'янських слів — спаси Боже. Вони стали цілісними приблизно у XVI столітті. А от "дякую" має складнішу історію. Це слово пішло з німецької мови від "danke". Ареал розповсюдження слів з цим коренем дуже широкий  — він охоплює майже усі германські мови, групу західнослов'янських мов, а також вживається у білоруській та українській мовах. Звучання є різним, однак спільність помітити не важко.

Мовознавці також додають, що на відміну від "спасибі" слово "дякую" є не вигуком, а повноцінним дієсловом. Його можна змінювати за особами, наприклад, "я дякую" чи "він дякує". При цьому важливо запам'ятати, що "спасибі" не можна вживати зі словами "щире" чи "велике".

Як правильно подякувати українською
Дівчина пише в зошиті. Фото: Pexels

Отже, в українській мові можна обрати будь-яку з двох версій. Правильно буде сказати і "дякую", і "спасибі". При цьому останній варіант — точно не калька з російської мови. Його активно вживали класики української літератури, а також існує чимало фразеологізмів зі словом "спасибі".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому неправильно казати "доброго дня". Пояснення досить просте.

Також ми розповідали про те, що означає українське слово "бігме". Його досі багато хто використовує.

психологія українська мова цікаві факти мова слова
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
