Чи правильно казати "спасибі" українською — мовознавиця пояснила

Дівчина вчиться. Фото: Pexels

Часто в українській мові можна почути "дякую" та "спасибі". При цьому, багато хто вважає, що використовувати друге слово не варто, адже це калька з російської мови.

Чи справді це так, пояснила мовознавиця Ольга Багній.

Як правильно подякувати українською мовою

Як зазначає Багній, слова "дякую" та "спасибі" є українськими, тому сміливо можна говорити як перший, так й другий варіант. При цьому, "спасибі", на відміну від "дякую", можна вживати ще й з прикметниками.

"Тобто, можна говорити "велике спасибі" або "сердечне спасибі", — зазначає експертка у відео.

Слово "спасибі" утворилося через злиття двох слов'янських слів — спаси Боже. Вони стали цілісними приблизно у XVI столітті. А от "дякую" має складнішу історію. Це слово пішло з німецької мови від "danke". Ареал розповсюдження слів з цим коренем дуже широкий — він охоплює майже усі германські мови, групу західнослов'янських мов, а також вживається у білоруській та українській мовах. Звучання є різним, однак спільність помітити не важко.

Мовознавці також додають, що на відміну від "спасибі" слово "дякую" є не вигуком, а повноцінним дієсловом. Його можна змінювати за особами, наприклад, "я дякую" чи "він дякує". При цьому важливо запам'ятати, що "спасибі" не можна вживати зі словами "щире" чи "велике".

Дівчина пише в зошиті. Фото: Pexels

Отже, в українській мові можна обрати будь-яку з двох версій. Правильно буде сказати і "дякую", і "спасибі". При цьому останній варіант — точно не калька з російської мови. Його активно вживали класики української літератури, а також існує чимало фразеологізмів зі словом "спасибі".

