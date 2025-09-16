Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология "Дякую" или "спасибі" — как правильно сказать на украинском

"Дякую" или "спасибі" — как правильно сказать на украинском

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 06:55
Правильно ли говорить "спасибі" на украинском — языковед объяснила
Девушка учится. Фото: Pexels
Ключевые моменты Как правильно поблагодарить на украинском языке

Часто в украинском языке можно услышать "дякую" и "спасибі". При этом, многие считают, что использовать второе слово не стоит, ведь это калька с русского языка.

Действительно ли это так, объяснила языковед Ольга Багний.

Реклама
Читайте также:

Как правильно поблагодарить на украинском языке

Как отмечает Багний, слова "дякую" и "спасибі" являются украинскими, поэтому смело можно говорить как первый, так и второй вариант. При этом, "спасибі", в отличие от "дякую", можно употреблять еще и с прилагательными.

"То есть, можно говорить "велике спасибі" или "сердечне спасибі", — отмечает эксперт в видео.

Слово "спасибі" образовалось из-за слияния двух славянских слов — спаси Боже. Они стали целостными примерно в XVI веке. А вот "дякую" имеет более сложную историю. Это слово пошло из немецкого языка от "danke". Ареал распространения слов с этим корнем очень широк — он охватывает почти все германские языки, группу западнославянских языков, а также употребляется в белорусском и украинском языках. Звучание различное, однако общность заметить не трудно.

Языковеды также добавляют, что в отличие от "спасибі" слово "дякую" является не восклицанием, а полноценным глаголом. Его можно склонять по лицам, например, "я благодарю" или "он благодарит". При этом важно запомнить, что "спасибі" нельзя употреблять со словами "щире" или "велике".

Як правильно подякувати українською
Девушка пишет в тетради. Фото: Pexels

В украинском языке можно выбрать любую из двух версий. Правильно будет сказать и "дякую", и "спасибі". При этом последний вариант — точно не калька с русского языка. Его активно употребляли классики украинской литературы, а также существует немало фразеологизмов со словом "спасибі".

Напомним, ранее мы писали о том, почему неправильно говорить "доброго дня". Объяснение довольно простое.

Также мы рассказывали о том, что означает украинское слово "бігме". Его до сих пор многие используют.

психология украинский язык интересные факты язык слова
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации