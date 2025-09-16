Правильно ли говорить "спасибі" на украинском — языковед объяснила

"Дякую" или "спасибі" — как правильно сказать на украинском
Часто в украинском языке можно услышать "дякую" и "спасибі". При этом, многие считают, что использовать второе слово не стоит, ведь это калька с русского языка.
Действительно ли это так, объяснила языковед Ольга Багний.
Как правильно поблагодарить на украинском языке
Как отмечает Багний, слова "дякую" и "спасибі" являются украинскими, поэтому смело можно говорить как первый, так и второй вариант. При этом, "спасибі", в отличие от "дякую", можно употреблять еще и с прилагательными.
"То есть, можно говорить "велике спасибі" или "сердечне спасибі", — отмечает эксперт в видео.
Слово "спасибі" образовалось из-за слияния двух славянских слов — спаси Боже. Они стали целостными примерно в XVI веке. А вот "дякую" имеет более сложную историю. Это слово пошло из немецкого языка от "danke". Ареал распространения слов с этим корнем очень широк — он охватывает почти все германские языки, группу западнославянских языков, а также употребляется в белорусском и украинском языках. Звучание различное, однако общность заметить не трудно.
Языковеды также добавляют, что в отличие от "спасибі" слово "дякую" является не восклицанием, а полноценным глаголом. Его можно склонять по лицам, например, "я благодарю" или "он благодарит". При этом важно запомнить, что "спасибі" нельзя употреблять со словами "щире" или "велике".
В украинском языке можно выбрать любую из двух версий. Правильно будет сказать и "дякую", и "спасибі". При этом последний вариант — точно не калька с русского языка. Его активно употребляли классики украинской литературы, а также существует немало фразеологизмов со словом "спасибі".
