Крылатые выражения на украинском языке — фразы, о которых многие забыли

Сделают ваш украинский язык ярче — 10 крылатых фраз
Украинцы часто используют крылатые фразы, которые известны всем на русском языке. Однако они имеют соответствия, которые разнообразят общение и сделают его более интересным.
Лучшие крылатые фразы на украинском языке
"Береженого Бог бережет" — "Береженого Бог береже, а козака шабля"
Эта крылатая фраза означает, что не стоит надеяться только на спасение Бога. Нужно и самому прилагать максимум усилий для своей безопасности.
"На Бога надейся и сам не плошай" — "На Бога сподівайся і свого розуму тримайся"
Мало верить в то, что Бог что-то даст. Эта крылатая фраза наталкивает на мысль о том, что многое в жизни зависит именно от наших решений и поступков.
"Большому кораблю — большое плавание" — "Великій рибі у глибокій воді плавати"
Значение этой фразы простое — человек, который имеет талант, обязательно должен реализовать себя. Ему не стоит бояться более сложных и ответственных дел.
"Вагон и маленькая тележка" — "Кучугура й три оберемки"
Такая крылатая фраза поможет описать ситуацию, когда чего-то очень много. Например, "У меня зараз проблем — кучугура й три оберемки".
"Утро вечера мудренее" — "Ранок покаже, що вечір скаже"
Эти слова используются в значении того, что если сегодня решить какую-то проблему не получается, можно вернуться к ней завтра. Возможно, время поможет принять правильное решение.
"Взялся за гуж — не говори, что не дюж" — "Пустився в бійку — чуба не жалій"
Эта фраза означает, что если вы пообещали что-то сделать или согласились на какое-то трудное дело, то его нужно довести до конца, как бы сложно ни было.
"У каждой птички — свои замашки" — "У кожної Меланки — свої забаганки"
Каждый имеет свои привычки и желания, и не всегда они должны быть понятны другим людям. Такая фраза ярко это описывает.
"Без труда не вытащишь и рубку из пруда" — "Щоб рибку з'їсти, треба в воду лізти"
Значение этой фразы простое — чтобы получить что-то, человеку иногда приходится пройти непростой и часто неприятный путь. Однако в конце концов его ждет вознаграждение.
"Любишь кататься — люби и саночки возить" — "Любиш поганяти — люби й коня годувати"
Такие слова стоит использовать тогда, когда вы хотите объяснить, что удовольствие всегда имеет свои последствия. Для того чтобы что-то получить, надо постараться.
"Дорогая ложка к обеду" — "Дороге яєчко до Великодня"
Эта крылатая фраза означает, что все нужно делать вовремя. Иногда бывает уже поздно, даже если вы все сделали идеально.
