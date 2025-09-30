Видео
Главная Психология Сделают ваш украинский язык ярче — 10 крылатых фраз

Сделают ваш украинский язык ярче — 10 крылатых фраз

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 12:00
Крылатые выражения на украинском языке — фразы, о которых многие забыли
Девушка пишет в блокноте. Фото: Freepik

Украинцы часто используют крылатые фразы, которые известны всем на русском языке. Однако они имеют соответствия, которые разнообразят общение и сделают его более интересным.

Об этом говорится в материале, опубликованном на портале "Єдині".

Читайте также:

Лучшие крылатые фразы на украинском языке

"Береженого Бог бережет" — "Береженого Бог береже, а козака шабля"

Эта крылатая фраза означает, что не стоит надеяться только на спасение Бога. Нужно и самому прилагать максимум усилий для своей безопасности.

"На Бога надейся и сам не плошай" — "На Бога сподівайся і свого розуму тримайся"

Мало верить в то, что Бог что-то даст. Эта крылатая фраза наталкивает на мысль о том, что многое в жизни зависит именно от наших решений и поступков.

"Большому кораблю — большое плавание" — "Великій рибі у глибокій воді плавати"

Значение этой фразы простое — человек, который имеет талант, обязательно должен реализовать себя. Ему не стоит бояться более сложных и ответственных дел.

Які крилаті фрази українською мовою мало хто знає
Девушка учится. Фото: Freepik

"Вагон и маленькая тележка" — "Кучугура й три оберемки"

Такая крылатая фраза поможет описать ситуацию, когда чего-то очень много. Например, "У меня зараз проблем — кучугура й три оберемки".

"Утро вечера мудренее" — "Ранок покаже, що вечір скаже"

Эти слова используются в значении того, что если сегодня решить какую-то проблему не получается, можно вернуться к ней завтра. Возможно, время поможет принять правильное решение.

"Взялся за гуж — не говори, что не дюж" — "Пустився в бійку — чуба не жалій"

Эта фраза означает, что если вы пообещали что-то сделать или согласились на какое-то трудное дело, то его нужно довести до конца, как бы сложно ни было.

"У каждой птички — свои замашки" — "У кожної Меланки — свої забаганки"

Каждый имеет свои привычки и желания, и не всегда они должны быть понятны другим людям. Такая фраза ярко это описывает.

Які крилаті фрази українською мовою мало хто знає
Женщина пишет в блокноте. Фото: Pexels

"Без труда не вытащишь и рубку из пруда" — "Щоб рибку з'їсти, треба в воду лізти"

Значение этой фразы простое — чтобы получить что-то, человеку иногда приходится пройти непростой и часто неприятный путь. Однако в конце концов его ждет вознаграждение.

"Любишь кататься — люби и саночки возить" — "Любиш поганяти — люби й коня годувати"

Такие слова стоит использовать тогда, когда вы хотите объяснить, что удовольствие всегда имеет свои последствия. Для того чтобы что-то получить, надо постараться.

"Дорогая ложка к обеду" — "Дороге яєчко до Великодня"

Эта крылатая фраза означает, что все нужно делать вовремя. Иногда бывает уже поздно, даже если вы все сделали идеально.

Напомним, ранее мы писали о том, почему говорить "доброго дня" неправильно. Объяснение очень простое.

Также мы рассказывали о том, как правильно сказать на украинском — "дякую" или "спасибі". Мало кто об этом знает.

украинский язык интересные факты фраза язык слова
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
