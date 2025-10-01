Видео
С этим мужчиной лучше не быть — фразы, которые укажут на это

Дата публикации 1 октября 2025 11:45
Как распознать токсичного мужчину по его словам — подозрительные высказывания
Мужчина и женщина общаются. Фото: Pexels

Иногда за приветливостью и улыбкой мужчины могут скрываться тревожные звоночки. Заметить их в начале отношений бывает трудно. Психологи советуют обращать внимание на фразы партнера, ведь именно они могут сказать то, что он пытается скрыть о себе.

О том, какие фразы мужчины указывают женщине, что им явно не по пути, рассказал для РБК-Україна лайф-коуч Виталий Курсик.

Читайте также:

Фразы мужчины, которые выдадут его токсичность

"Я не верю в ярлыки, отношения — это свобода"

На самом деле такой подход к отношениям свидетельствует о том, что мужчина стремится избежать ответственности. Простыми словами, эта фраза означает, что партнеру удобно, чтобы вы были рядом, а он мог наслаждаться свободной жизнью.

"Моя бывшая была психически нестабильна"

Психологи отмечают, что такие слова могут быть отражением собственных токсичных черт. То есть человек этой фразой может приписывать свое поведение другим людям. Опасность заключается в том, что в таких отношениях следующей "нестабильной" можете стать вы.

Фрази чоловіка, після яких краще розійтися
Мужчина и женщина. Фото: Freepik

"Я такой, какой есть. Принимай меня полностью или никак"

Такие слова мужчины свидетельствуют о том, что он не стремится к саморазвитию и компромиссам. Вероятно, он будет загонять партнершу в рамки вместо того, чтобы работать над собой.

"А ты всегда такая эмоциональная?"

Такое поведение является пассивно-агрессивным. Мужчина этими словами не просто критикует ваши чувства, а пытается подавить их. Таким образом он стремится показать, что с женщиной "что-то не так".

"Мне нравятся простые девушки, без этих заморочек"

Простыми словами это означает, что такому мужчине комфортнее с женщинами, которые не задают ему неудобных вопросов. Он ждет, что вы будете молчать и соглашаться с ним.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядят люди, которые изменяют в отношениях. Искусственный интеллект показал свои варианты.

Также мы рассказывали о том, какие фразы способен сказать только любящий мужчина. Это подтверждает чувства.

психология женщины фраза мужчины общение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
