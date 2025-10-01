Відео
З цим чоловіком краще не бути — фрази, що вкажуть на це

З цим чоловіком краще не бути — фрази, що вкажуть на це

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 11:45
Як розпізнати токсичного чоловіка за його словами — підозрілі вислови
Чоловік та жінка спілкуються. Фото: Pexels

Інколи за привітністю та посмішкою чоловіка можуть ховатися тривожні дзвіночки. Помітити їх на початку стосунків буває важко. Психологи радять звертати увагу на фрази партнера, адже саме вони можуть сказати те, що він намагається приховати про себе.

Про те, які фрази чоловіка вказують жінці, що їм явно не по дорозі, розповів для РБК-Україна лайф-коуч Віталій Курсік.

Фрази чоловіка, які видадуть його токсичність

"Я не вірю в ярлики, стосунки — це свобода"

Насправді такий підхід до стосунків свідчить про те, що чоловік прагне уникнути відповідальності. Простими словами, ця фраза означає, що партнерові зручно, аби ви були поруч, а він міг насолоджуватись вільним життям.

"Моя колишня була психічно нестабільна"

Психологи наголошують, що такі слова можуть бути віддзеркаленням власних токсичних рис. Тобто чоловік цією фразою може приписувати свою поведінку іншим людям. Небезпека полягає в тому, що у таких стосунках наступною "нестабільною" можете стати ви.

Фрази чоловіка, після яких краще розійтися
Чоловік та жінка. Фото: Freepik

"Я такий, який є. Приймай мене повністю або ніяк"

Такі слова чоловіка свідчать про те, що він не прагне до саморозвитку та компромісів. Ймовірно, він буде заганяти партнерку у рамки замість того, аби працювати над собою.

"А ти завжди така емоційна?"

Така поведінка є пасивно-агресивною. Чоловік цими словами не просто критикує ваші почуття, а намагається придушити їх. Таким чином він прагне показати, що з жінкою "щось не так".

"Мені подобаються прості дівчата, без оцих заморочок"

Простими словами, це означає, що такому чоловікові комфортніше з жінками, які не ставлять йому незручних питань. Він чекає, що ви будете мовчати та погоджуватися з ним.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
