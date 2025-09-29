ШІ показав зовнішній вигляд типових зрадників — які риси їм характерні

Чоловік в окулярах. Фото: Pexels

Науковці провели дослідження, аби з'ясувати, який вигляд найчастіше мають зрадники та брехуни. На основі результатів опитування штучний інтелект згенерував обличчя таких людей.

Який вигляд мають зрадники та зрадниці

Науковці опитали дві тисячі британців, аби визначити спільні риси брехунів та зрадників. Зрештою на основі відповідей тих, хто зіштовхнувся з обманом, штучний інтелект згенерував зображення середньостатистичного зрадника.

Чоловікові-зраднику за версією ШІ, близько 40 років, він має блакитно-сірі очі та зморшки на чолі. Також в нього або зовсім відсутнє волосся, або ж його дуже мало. Додайте до цього маленькі губи й великий ніс, і ви отримаєте ідеальний образ чоловіка, що зраджує свою дружину та часто обманює інших, згідно з дослідженням.

Портрет типового зрадника. Фото: ШІ/NY Post

А от жінці, фото якої згенерував штучний інтелект, на вигляд близько 50 років. Вона має пухнасте чорне волосся, маленький ніс, природні пухкі губи та ледь помітні зморшки на лобі й під очима. Її вирізняються густі, але тонкі брови та зелено-карі очі.

Портрет типової зрадниці. Фото: ШІ/NY Post

"Наше дослідження показало, що трохи менше половини (41%) людей знайомі з болісною зрадою, тому, можливо, багато хто ототожнює себе з характеристиками на цих зображеннях", — зазначила старший менеджер з маркетингу компанії, яка провела дослідження, Розі Маскел.

Як чоловіків, так і жінок, що здатні на зраду й брехню, штучний інтелект зображав стрункими та з великими очима. При цьому дослідники зазначають, що такі результати хоча й базуються на статистичному аналізі, не стосуються всіх людей. Поведінка особистостей визначається лише їхніми рішеннями та діями, а не тим, який вигляд вони мають.

