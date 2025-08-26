Дати народження найбільших зрадників — тікайте від цих чоловіків

Безнадійні бабії — в які дати народжуються чоловіки-зрадники
У стосунках нерідко партнери зраджують своїм другим половинкам. Нумерологи переконані, що на це може впливати дата народження. Зокрема, чоловіки, народжені в певні дні, схильні до невірності більше за інших.
Дати народження чоловіків, які зраджують найчастіше
Як зазначають нумерологи, найбільшими зрадниками вважають чоловіків, що народились у такі дати будь-якого місяця:
- 2;
- 6;
- 16;
- 20;
- 21;
- 22;
- 23;
- 24;
- 26.
Такі чоловіки часто приховують свої справжні наміри. Вони здаються люблячими, але самі постійно шукають розваги на стороні. Це справжні майстри обману, які вміло прикидаються найкращими партнерами.
Чоловіки, що народилися у ці дати, не можуть стерпіти, коли їх ставлять у рамки. Рутина та постійна жага до новизни штовхають їх до пошуку нових партнерок. Ідеальна картинка стосунків з такими чоловіками розбивається в момент, коли брехня випливає на зовні.
Часто такі партнери йдуть на зраду навіть не через емоції, а просто через поверхневий потяг до краси. Вони не заглиблюються в почуття та змінюють жінок, мов картинки. Це люди, що не будуть заглиблюватись в суть стосунків.
Також нерідко чоловіки, що народжуються в ці дні, бувають невпевненими у собі. Вони критикують власну зовнішність чи досягнення. Це ще одна причина, що підштовхує їх на зраду. Таким чоловікам здається, що чим більше жінок закохуються в них, тим більше світ почне їх цінувати.
