Дати народження найбільших зрадників — тікайте від цих чоловіків

У стосунках нерідко партнери зраджують своїм другим половинкам. Нумерологи переконані, що на це може впливати дата народження. Зокрема, чоловіки, народжені в певні дні, схильні до невірності більше за інших.

Дати народження чоловіків, які зраджують найчастіше

Як зазначають нумерологи, найбільшими зрадниками вважають чоловіків, що народились у такі дати будь-якого місяця:

2;

6;

16;

20;

21;

22;

23;

24;

26.

Такі чоловіки часто приховують свої справжні наміри. Вони здаються люблячими, але самі постійно шукають розваги на стороні. Це справжні майстри обману, які вміло прикидаються найкращими партнерами.

Чоловіки, що народилися у ці дати, не можуть стерпіти, коли їх ставлять у рамки. Рутина та постійна жага до новизни штовхають їх до пошуку нових партнерок. Ідеальна картинка стосунків з такими чоловіками розбивається в момент, коли брехня випливає на зовні.

Часто такі партнери йдуть на зраду навіть не через емоції, а просто через поверхневий потяг до краси. Вони не заглиблюються в почуття та змінюють жінок, мов картинки. Це люди, що не будуть заглиблюватись в суть стосунків.

Також нерідко чоловіки, що народжуються в ці дні, бувають невпевненими у собі. Вони критикують власну зовнішність чи досягнення. Це ще одна причина, що підштовхує їх на зраду. Таким чоловікам здається, що чим більше жінок закохуються в них, тим більше світ почне їх цінувати.

