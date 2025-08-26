Відео
Безнадійні бабії — в які дати народжуються чоловіки-зрадники

Безнадійні бабії — в які дати народжуються чоловіки-зрадники

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 18:40
Дати народження найбільших зрадників — тікайте від цих чоловіків
Чоловік дивиться на іншу жінку на вулиці. Фото: Freepik
Ключові моменти Дати народження чоловіків, які зраджують найчастіше

У стосунках нерідко партнери зраджують своїм другим половинкам. Нумерологи переконані, що на це може впливати дата народження. Зокрема, чоловіки, народжені в певні дні, схильні до невірності більше за інших.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Дати народження чоловіків, які зраджують найчастіше

Як зазначають нумерологи, найбільшими зрадниками вважають чоловіків, що народились у такі дати будь-якого місяця:

  • 2;
  • 6;
  • 16;
  • 20;
  • 21;
  • 22;
  • 23;
  • 24;
  • 26.

Такі чоловіки часто приховують свої справжні наміри. Вони здаються люблячими, але самі постійно шукають розваги на стороні. Це справжні майстри обману, які вміло прикидаються найкращими партнерами.

Дати народження чоловіків, які найчастіше зраджують
Чоловік потайки тримає за руку іншу жінку. Фото: Freepik

Чоловіки, що народилися у ці дати, не можуть стерпіти, коли їх ставлять у рамки. Рутина та постійна жага до новизни штовхають їх до пошуку нових партнерок. Ідеальна картинка стосунків з такими чоловіками розбивається в момент, коли брехня випливає на зовні.

Часто такі партнери йдуть на зраду навіть не через емоції, а просто через поверхневий потяг до краси. Вони не заглиблюються в почуття та змінюють жінок, мов картинки. Це люди, що не будуть заглиблюватись в суть стосунків.

Також нерідко чоловіки, що народжуються в ці дні, бувають невпевненими у собі. Вони критикують власну зовнішність чи досягнення. Це ще одна причина, що підштовхує їх на зраду. Таким чоловікам здається, що чим більше жінок закохуються в них, тим більше світ почне їх цінувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в які дні народжуються найбільші спокусниці. Чоловіки втрачають голову від таких жінок.

Також ми розповідали про те, з якими чоловіками не вдасться побудувати щасливі стосунки. Краще обходити їх стороною.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
