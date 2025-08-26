Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Безнадежные бабники — в какие даты рождаются мужчины-предатели

Безнадежные бабники — в какие даты рождаются мужчины-предатели

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 18:40
Даты рождения самых больших предателей — убегайте от этих мужчин
Мужчина смотрит на другую женщину на улице. Фото: Freepik
Ключевые моменты Даты рождения мужчин, которые изменяют чаще всего

В отношениях нередко партнеры изменяют своим вторым половинкам. Нумерологи убеждены, что на это может влиять дата рождения. В частности, мужчины, рожденные в определенные дни, склонны к неверности больше других.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Даты рождения мужчин, которые изменяют чаще всего

Как отмечают нумерологи, самыми большими изменниками считают мужчин, родившихся в такие даты любого месяца:

  • 2;
  • 6;
  • 16;
  • 20;
  • 21;
  • 22;
  • 23;
  • 24;
  • 26.

Такие мужчины часто скрывают свои истинные намерения. Они кажутся любящими, но сами постоянно ищут развлечения на стороне. Это настоящие мастера обмана, которые умело притворяются лучшими партнерами.

Дати народження чоловіків, які найчастіше зраджують
Мужчина тайком держит за руку другую женщину. Фото: Freepik

Мужчины, родившиеся в эти даты, не могут стерпеть, когда их ставят в рамки. Рутина и постоянная жажда новизны толкают их к поиску новых партнерш. Идеальная картинка отношений с такими мужчинами разбивается в момент, когда ложь выплывает наружу.

Часто такие партнеры идут на измену даже не из-за эмоций, а просто из-за поверхностного влечения к красоте. Они не углубляются в чувства и меняют женщин как картинки. Это люди, которые не будут углубляться в суть отношений.

Также нередко мужчины, рождающиеся в эти дни, бывают неуверенными в себе. Они критикуют собственную внешность или достижения. Это еще одна причина, которая подталкивает их на измену. Таким мужчинам кажется, что чем больше женщин влюбляются в них, тем больше мир начнет их ценить.

Напомним, ранее мы писали о том, в какие дни рождаются самые большие соблазнительницы. Мужчины теряют голову от таких женщин.

Также мы рассказывали о том, с какими мужчинами не удастся построить счастливые отношения. Лучше обходить их стороной.

психология измена день рождения нумерология дата
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации