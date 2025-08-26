Даты рождения самых больших предателей — убегайте от этих мужчин

Безнадежные бабники — в какие даты рождаются мужчины-предатели
В отношениях нередко партнеры изменяют своим вторым половинкам. Нумерологи убеждены, что на это может влиять дата рождения. В частности, мужчины, рожденные в определенные дни, склонны к неверности больше других.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Даты рождения мужчин, которые изменяют чаще всего
Как отмечают нумерологи, самыми большими изменниками считают мужчин, родившихся в такие даты любого месяца:
- 2;
- 6;
- 16;
- 20;
- 21;
- 22;
- 23;
- 24;
- 26.
Такие мужчины часто скрывают свои истинные намерения. Они кажутся любящими, но сами постоянно ищут развлечения на стороне. Это настоящие мастера обмана, которые умело притворяются лучшими партнерами.
Мужчины, родившиеся в эти даты, не могут стерпеть, когда их ставят в рамки. Рутина и постоянная жажда новизны толкают их к поиску новых партнерш. Идеальная картинка отношений с такими мужчинами разбивается в момент, когда ложь выплывает наружу.
Часто такие партнеры идут на измену даже не из-за эмоций, а просто из-за поверхностного влечения к красоте. Они не углубляются в чувства и меняют женщин как картинки. Это люди, которые не будут углубляться в суть отношений.
Также нередко мужчины, рождающиеся в эти дни, бывают неуверенными в себе. Они критикуют собственную внешность или достижения. Это еще одна причина, которая подталкивает их на измену. Таким мужчинам кажется, что чем больше женщин влюбляются в них, тем больше мир начнет их ценить.
Напомним, ранее мы писали о том, в какие дни рождаются самые большие соблазнительницы. Мужчины теряют голову от таких женщин.
Также мы рассказывали о том, с какими мужчинами не удастся построить счастливые отношения. Лучше обходить их стороной.
Читайте Новини.LIVE!