Даты рождения самых больших предателей — убегайте от этих мужчин

В отношениях нередко партнеры изменяют своим вторым половинкам. Нумерологи убеждены, что на это может влиять дата рождения. В частности, мужчины, рожденные в определенные дни, склонны к неверности больше других.

Даты рождения мужчин, которые изменяют чаще всего

Как отмечают нумерологи, самыми большими изменниками считают мужчин, родившихся в такие даты любого месяца:

2;

6;

16;

20;

21;

22;

23;

24;

26.

Такие мужчины часто скрывают свои истинные намерения. Они кажутся любящими, но сами постоянно ищут развлечения на стороне. Это настоящие мастера обмана, которые умело притворяются лучшими партнерами.

Мужчины, родившиеся в эти даты, не могут стерпеть, когда их ставят в рамки. Рутина и постоянная жажда новизны толкают их к поиску новых партнерш. Идеальная картинка отношений с такими мужчинами разбивается в момент, когда ложь выплывает наружу.

Часто такие партнеры идут на измену даже не из-за эмоций, а просто из-за поверхностного влечения к красоте. Они не углубляются в чувства и меняют женщин как картинки. Это люди, которые не будут углубляться в суть отношений.

Также нередко мужчины, рождающиеся в эти дни, бывают неуверенными в себе. Они критикуют собственную внешность или достижения. Это еще одна причина, которая подталкивает их на измену. Таким мужчинам кажется, что чем больше женщин влюбляются в них, тем больше мир начнет их ценить.

