Главная Психология ИИ показал лица типичных предателей — как они выглядят

ИИ показал лица типичных предателей — как они выглядят

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 09:00
ИИ показал внешний вид типичных предателей — какие черты им характерны
Мужчина в очках. Фото: Pexels

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, как чаще всего выглядят предатели и лжецы. На основе результатов опроса искусственный интеллект сгенерировал лица таких людей.

Об этом пишет NY Post.

Читайте также:

Как выглядят предатели и предательницы

Ученые опросили две тысячи британцев, чтобы определить общие черты лжецов и предателей. В конце концов на основе ответов тех, кто столкнулся с обманом, искусственный интеллект сгенерировал изображение среднестатистического предателя.

Мужчине-предателю по версии ИИ, около 40 лет, он имеет голубовато-серые глаза и морщины на лбу. Также у него или совсем отсутствуют волосы, или же их очень мало. Добавьте к этому маленькие губы и большой нос, и вы получите идеальный образ мужчины, который изменяет своей жене и часто обманывает других, согласно исследованию.

Як виглядають типові зрадники за версією ШІ
Портрет типичного изменщика. Фото: ИИ/NY Post

А вот женщине, фото которой сгенерировал искусственный интеллект, на вид около 50 лет. У нее пушистые черные волосы, маленький нос, естественные пухлые губы и едва заметные морщины на лбу и под глазами. Ее отличают густые, но тонкие брови и зелено-карие глаза.

Як виглядають типові зрадники за версією ШІ
Портрет типичной изменщицы. Фото: ИИ/NY Post

"Наше исследование показало, что чуть меньше половины (41%) людей знакомы с болезненной изменой, поэтому, возможно, многие отождествляют себя с характеристиками на этих изображениях", — отметила старший менеджер по маркетингу компании, которая провела исследование, Рози Маскел.

Как мужчин, так и женщин, способных на измену и ложь, искусственный интеллект изображал стройными и с большими глазами. При этом исследователи отмечают, что такие результаты хотя и базируются на статистическом анализе, не касаются всех людей. Поведение личностей определяется только их решениями и действиями, а не тем, как они выглядят.

Напомним, ранее мы писали о том, почему люди изменяют в отношениях. Есть пять самых распространенных причин.

Также мы рассказывали о том, как понять, что вы нашли любовь на всю жизнь. Важно понять, что рядом именно "тот" человек.

психология искусственный интеллект интересные факты измена отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
