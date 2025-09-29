ИИ показал внешний вид типичных предателей — какие черты им характерны

Мужчина в очках. Фото: Pexels

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, как чаще всего выглядят предатели и лжецы. На основе результатов опроса искусственный интеллект сгенерировал лица таких людей.

Об этом пишет NY Post.

Как выглядят предатели и предательницы

Ученые опросили две тысячи британцев, чтобы определить общие черты лжецов и предателей. В конце концов на основе ответов тех, кто столкнулся с обманом, искусственный интеллект сгенерировал изображение среднестатистического предателя.

Мужчине-предателю по версии ИИ, около 40 лет, он имеет голубовато-серые глаза и морщины на лбу. Также у него или совсем отсутствуют волосы, или же их очень мало. Добавьте к этому маленькие губы и большой нос, и вы получите идеальный образ мужчины, который изменяет своей жене и часто обманывает других, согласно исследованию.

Портрет типичного изменщика. Фото: ИИ/NY Post

А вот женщине, фото которой сгенерировал искусственный интеллект, на вид около 50 лет. У нее пушистые черные волосы, маленький нос, естественные пухлые губы и едва заметные морщины на лбу и под глазами. Ее отличают густые, но тонкие брови и зелено-карие глаза.

Портрет типичной изменщицы. Фото: ИИ/NY Post

"Наше исследование показало, что чуть меньше половины (41%) людей знакомы с болезненной изменой, поэтому, возможно, многие отождествляют себя с характеристиками на этих изображениях", — отметила старший менеджер по маркетингу компании, которая провела исследование, Рози Маскел.

Как мужчин, так и женщин, способных на измену и ложь, искусственный интеллект изображал стройными и с большими глазами. При этом исследователи отмечают, что такие результаты хотя и базируются на статистическом анализе, не касаются всех людей. Поведение личностей определяется только их решениями и действиями, а не тем, как они выглядят.

