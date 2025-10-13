Відео
Головна Психологія Заважають досягнути успіху в кар'єрі — 5 фраз із дитинства

Заважають досягнути успіху в кар'єрі — 5 фраз із дитинства

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 11:45
Які фрази заважають досягнути успіху в кар'єрі — все із дитинства
Жінка затрималась на роботі допізна. Фото: Pexels

Дитинство значно впливає на доросле життя людини, установки, за якими вона живе, мислення чи успіх. Зокрема, існує кілька фраз, які заважають досягнути висот в кар'єрі. Багато хто переніс їх з дитинства та постійно собі повторює. Психологи зазначають, що важливо розпізнати ці установки та замінити їх іншими фразами, аби налагодити життя.

Про це йдеться на порталі Work.ua.

Читайте також:

Які фрази заважають досягнути успіху в кар'єрі

"Учися добре, а то будеш оселедець продавати / працювати двірником / коровам хвости крутити"

Багато батьків цією фразою намагались мотивувати дитину навчатись краще. Однак замість цікавості до знань вона лише викликає прагнення уникнути покарання або осуду. У дорослому віці це часто перетворюється на небажання ризикувати та страх змінити професію. Краще ці слова змінити фразою: "Знання відкривають більше дверей, ніж можна собі уявити".

"Мовчи, коли дорослі говорять", "Вискочок не люблять"

Ці фрази привчають ​​особистість до того, що будь-яка спроба висловитися сприймається як нахабство. Це досить зручно для дорослих, але в дитині це вбиває здатність відстоювати себе та свої ідеї. Фраза на противагу: "Я важливий, я хочу сказати й буду почутий".

Які фрази заважають розвиватись у кар'єрі
Дівчина втомилась на роботі. Фото: Pexels

"Ти пишеш, як курка лапою, незграба"

Критика особистості, вбиває віру людини у власні здібності. У дорослому віці це проявляється як острах братися за складні завдання чи помилитися. Навіть свій успіх такі люди критикують. Краще замінити цю фразу на: "Не помиляється лише той, хто нічого не робить".

"А от твій однокласник 5 балів за контрольну отримав"

Порівняння з іншими формує установку про те, що людина недостатньо хороша, аби її цінували просто так. Протягом всього життя така особистість буде доводити свою цінність, змагаючись з усіма навколо. Фраза на противагу: "Подивися, як я виріс, якщо порівняти з учора".

"Нічого ти не вмієш, дай я сама зроблю"

Ця фраза позбавляє дитину права на власний досвід. Таким чином вона розуміє, що не може ні з чим впоратися самостійно, а отже, і пробувати не варто. В дорослому житті кар'єра такої особистості руйнуватиметься на очах: в неї буде відсутня самостійність, а страх ухвалювати рішення сковуватиме. Фраза на противагу: "Я зможу все!".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази дуже дратують чоловіків. Жінки їх часто повторюють.

Також ми розповідали про те, які фрази можуть показати вас з гіршої сторони. Ці слова вказують на низький рівень інтелекту.

робота психологія цікаві факти фраза кар'єра
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
