Які фрази заважають досягнути успіху в кар'єрі — все із дитинства

Заважають досягнути успіху в кар'єрі — 5 фраз із дитинства
Дитинство значно впливає на доросле життя людини, установки, за якими вона живе, мислення чи успіх. Зокрема, існує кілька фраз, які заважають досягнути висот в кар'єрі. Багато хто переніс їх з дитинства та постійно собі повторює. Психологи зазначають, що важливо розпізнати ці установки та замінити їх іншими фразами, аби налагодити життя.
Про це йдеться на порталі Work.ua.
Які фрази заважають досягнути успіху в кар'єрі
"Учися добре, а то будеш оселедець продавати / працювати двірником / коровам хвости крутити"
Багато батьків цією фразою намагались мотивувати дитину навчатись краще. Однак замість цікавості до знань вона лише викликає прагнення уникнути покарання або осуду. У дорослому віці це часто перетворюється на небажання ризикувати та страх змінити професію. Краще ці слова змінити фразою: "Знання відкривають більше дверей, ніж можна собі уявити".
"Мовчи, коли дорослі говорять", "Вискочок не люблять"
Ці фрази привчають особистість до того, що будь-яка спроба висловитися сприймається як нахабство. Це досить зручно для дорослих, але в дитині це вбиває здатність відстоювати себе та свої ідеї. Фраза на противагу: "Я важливий, я хочу сказати й буду почутий".
"Ти пишеш, як курка лапою, незграба"
Критика особистості, вбиває віру людини у власні здібності. У дорослому віці це проявляється як острах братися за складні завдання чи помилитися. Навіть свій успіх такі люди критикують. Краще замінити цю фразу на: "Не помиляється лише той, хто нічого не робить".
"А от твій однокласник 5 балів за контрольну отримав"
Порівняння з іншими формує установку про те, що людина недостатньо хороша, аби її цінували просто так. Протягом всього життя така особистість буде доводити свою цінність, змагаючись з усіма навколо. Фраза на противагу: "Подивися, як я виріс, якщо порівняти з учора".
"Нічого ти не вмієш, дай я сама зроблю"
Ця фраза позбавляє дитину права на власний досвід. Таким чином вона розуміє, що не може ні з чим впоратися самостійно, а отже, і пробувати не варто. В дорослому житті кар'єра такої особистості руйнуватиметься на очах: в неї буде відсутня самостійність, а страх ухвалювати рішення сковуватиме. Фраза на противагу: "Я зможу все!".
