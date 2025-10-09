Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Работа не для слабых — 5 профессий для людей с крепкими нервами

Работа не для слабых — 5 профессий для людей с крепкими нервами

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 17:50
Профессии для людей с крепкими нервами — почему их выдержит не каждый
Мужчина держит в руках пистолет, который нашли на месте преступления. Фото: Freepik

Некоторые профессии подойдут только людям с крепкими нервами. Они не просто стрессовые и напряженные, но и могут ужасать особенностями деятельности. Это лучшие варианты для тех, кто ищет своеобразный ежедневный адреналин.

Об этом говорится на портале UP-STUDY.

Реклама
Читайте также:

Профессии для людей с крепкой психикой

Специалист по дезинфекции мест преступления и смерти

Такие люди убирают место преступления после расследования. Чаще всего их услуги заказывают владельцы помещения, где произошел инцидент. Такие специалисты дезинфицируют поверхности, очищают предметы и мебель, которые могли быть в крови, чтобы убрать запахи и пятна.

Танатопрактик

Эти люди имеют дело с телами умерших. Они готовят их для раскрытия в присутствии близких — бальзамируют, одевают и красят. Если эстетический вид человека нарушен, например, из-за аварии, то танатопрактик восстанавливает его.

Які професії підійдуть тільки сильним людям
Женщина надевает медицинский костюм. Фото: Freepik

Судмедэксперт

Судебный врач занимается вскрытием тел. Он описывает травматические и болезненные изменения, а также исследует состояние внутренних органов — их размеры и вес. Кроме того, такой специалист берет образцы для анализа, чтобы определить обстоятельства и причину смерти. Эта профессия точно не для слабонервных.

Водолаз на государственной службе

Такие специалисты могут сталкиваться с тяжелыми и неприятными условиями. Чаще всего они обыскивают водохранилища, чтобы найти утонувших людей или тех, кто стал жертвой преступления. Часто это длится много часов, а работать приходится при низких температурах.

Специалисты по очистке мест от мертвых животных

Такие специалисты чистят места и убирают тела животных, которые попали на дорогу. Возможно, такая работа наименее радикальная в этом списке, однако она точно не подойдет людям со слабым характером.

Напомним, ранее мы писали о том, что поколение Z возрождает скучную для миллениалов профессию. Эта работа неожиданно становится все популярнее среди молодежи.

Также мы рассказывали о том, как не опустить руки во время поиска работы. Помогут сохранить мотивацию несколько фраз.

работа психология профессии интересные факты психика
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации