Профессии для людей с крепкими нервами — почему их выдержит не каждый

Работа не для слабых — 5 профессий для людей с крепкими нервами
Некоторые профессии подойдут только людям с крепкими нервами. Они не просто стрессовые и напряженные, но и могут ужасать особенностями деятельности. Это лучшие варианты для тех, кто ищет своеобразный ежедневный адреналин.
Профессии для людей с крепкой психикой
Специалист по дезинфекции мест преступления и смерти
Такие люди убирают место преступления после расследования. Чаще всего их услуги заказывают владельцы помещения, где произошел инцидент. Такие специалисты дезинфицируют поверхности, очищают предметы и мебель, которые могли быть в крови, чтобы убрать запахи и пятна.
Танатопрактик
Эти люди имеют дело с телами умерших. Они готовят их для раскрытия в присутствии близких — бальзамируют, одевают и красят. Если эстетический вид человека нарушен, например, из-за аварии, то танатопрактик восстанавливает его.
Судмедэксперт
Судебный врач занимается вскрытием тел. Он описывает травматические и болезненные изменения, а также исследует состояние внутренних органов — их размеры и вес. Кроме того, такой специалист берет образцы для анализа, чтобы определить обстоятельства и причину смерти. Эта профессия точно не для слабонервных.
Водолаз на государственной службе
Такие специалисты могут сталкиваться с тяжелыми и неприятными условиями. Чаще всего они обыскивают водохранилища, чтобы найти утонувших людей или тех, кто стал жертвой преступления. Часто это длится много часов, а работать приходится при низких температурах.
Специалисты по очистке мест от мертвых животных
Такие специалисты чистят места и убирают тела животных, которые попали на дорогу. Возможно, такая работа наименее радикальная в этом списке, однако она точно не подойдет людям со слабым характером.
