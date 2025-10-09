Профессии для людей с крепкими нервами — почему их выдержит не каждый

Мужчина держит в руках пистолет, который нашли на месте преступления. Фото: Freepik

Некоторые профессии подойдут только людям с крепкими нервами. Они не просто стрессовые и напряженные, но и могут ужасать особенностями деятельности. Это лучшие варианты для тех, кто ищет своеобразный ежедневный адреналин.

Об этом говорится на портале UP-STUDY.

Реклама

Читайте также:

Профессии для людей с крепкой психикой

Специалист по дезинфекции мест преступления и смерти

Такие люди убирают место преступления после расследования. Чаще всего их услуги заказывают владельцы помещения, где произошел инцидент. Такие специалисты дезинфицируют поверхности, очищают предметы и мебель, которые могли быть в крови, чтобы убрать запахи и пятна.

Танатопрактик

Эти люди имеют дело с телами умерших. Они готовят их для раскрытия в присутствии близких — бальзамируют, одевают и красят. Если эстетический вид человека нарушен, например, из-за аварии, то танатопрактик восстанавливает его.

Женщина надевает медицинский костюм. Фото: Freepik

Судмедэксперт

Судебный врач занимается вскрытием тел. Он описывает травматические и болезненные изменения, а также исследует состояние внутренних органов — их размеры и вес. Кроме того, такой специалист берет образцы для анализа, чтобы определить обстоятельства и причину смерти. Эта профессия точно не для слабонервных.

Водолаз на государственной службе

Такие специалисты могут сталкиваться с тяжелыми и неприятными условиями. Чаще всего они обыскивают водохранилища, чтобы найти утонувших людей или тех, кто стал жертвой преступления. Часто это длится много часов, а работать приходится при низких температурах.

Специалисты по очистке мест от мертвых животных

Такие специалисты чистят места и убирают тела животных, которые попали на дорогу. Возможно, такая работа наименее радикальная в этом списке, однако она точно не подойдет людям со слабым характером.

Напомним, ранее мы писали о том, что поколение Z возрождает скучную для миллениалов профессию. Эта работа неожиданно становится все популярнее среди молодежи.

Также мы рассказывали о том, как не опустить руки во время поиска работы. Помогут сохранить мотивацию несколько фраз.