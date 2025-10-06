Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Пять профессий, которые никогда не заменит ИИ — для интровертов

Пять профессий, которые никогда не заменит ИИ — для интровертов

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 12:30
Какие профессии никогда не заменит искусственный интеллект — варианты для интровертов
Девушка работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Искусственный интеллект сейчас может заменить людей в 6-7% профессий. Однако остается много вариантов работы, где нужна креативность, критическое мышление и межличностные навыки. Такие специалисты будут востребованы даже в условиях развития ИИ. К тому же эти варианты лучше всего подойдут интровертам.

Об этом пишет Forbes.

Реклама
Читайте также:

Актуальные профессии для интровертов

Разработчик программного обеспечения

Такой специалист создает, тестирует и занимается поддержкой программного обеспечения. Он может работать удаленно и минимально контактировать с клиентами. Специалисты прогнозируют, что к 2034 году количество таких должностей возрастет на 15%.

Специалист по обработке данных

Такая профессия предполагает анализ, создание и исследование одновременно, поэтому искусственный интеллект не сможет заменить соответствующих специалистов. Эта работа требует минимального социального взаимодействия, а прогноз роста ее спроса — 34% до 2034 года.

Які професії не зможе замінити штучний інтелект
Девушка работает дома. Фото: Pexels

Специалист по кибербезопасности

Профессионал, отвечающий за защиту организаций от киберугроз, будет нужен всегда. При этом такая работа идеально подойдет для интровертов, ведь требует минимального взаимодействия с людьми. Специалисты прогнозируют, что к 2034 году количество этих вакансий увеличится на 29%.

Эрготерапевт

Искусственный интеллект точно не заменит медицинского специалиста, который работает с людьми и помогает им реабилитироваться. Такая профессия сейчас пользуется высоким спросом, который прогнозируемо будет расти и в дальнейшем — 22% до 2034 года.

Терапевт/консультант

Не сможет заменить искусственный интеллект и психотерапевта, ведь такой специалист должен чувствовать эмоции человека и анализировать причины его проблем индивидуально, а не по общему алгоритму. Специалисты отмечают, что к 2034 году количество таких вакансий вырастет на 17%.

Напомним, ранее мы писали о том, что зумеры все чаще выбирают неожиданную профессию. Миллениалы считают ее скучной и бесперспективной.

Также мы рассказывали о том, чем отличается лидер и подчиненный. Все решает один неочевидный навык.

работа психология профессии искусственный интеллект интроверты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации