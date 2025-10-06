Какие профессии никогда не заменит искусственный интеллект — варианты для интровертов

Девушка работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Искусственный интеллект сейчас может заменить людей в 6-7% профессий. Однако остается много вариантов работы, где нужна креативность, критическое мышление и межличностные навыки. Такие специалисты будут востребованы даже в условиях развития ИИ. К тому же эти варианты лучше всего подойдут интровертам.

Об этом пишет Forbes.

Актуальные профессии для интровертов

Разработчик программного обеспечения

Такой специалист создает, тестирует и занимается поддержкой программного обеспечения. Он может работать удаленно и минимально контактировать с клиентами. Специалисты прогнозируют, что к 2034 году количество таких должностей возрастет на 15%.

Специалист по обработке данных

Такая профессия предполагает анализ, создание и исследование одновременно, поэтому искусственный интеллект не сможет заменить соответствующих специалистов. Эта работа требует минимального социального взаимодействия, а прогноз роста ее спроса — 34% до 2034 года.

Девушка работает дома. Фото: Pexels

Специалист по кибербезопасности

Профессионал, отвечающий за защиту организаций от киберугроз, будет нужен всегда. При этом такая работа идеально подойдет для интровертов, ведь требует минимального взаимодействия с людьми. Специалисты прогнозируют, что к 2034 году количество этих вакансий увеличится на 29%.

Эрготерапевт

Искусственный интеллект точно не заменит медицинского специалиста, который работает с людьми и помогает им реабилитироваться. Такая профессия сейчас пользуется высоким спросом, который прогнозируемо будет расти и в дальнейшем — 22% до 2034 года.

Терапевт/консультант

Не сможет заменить искусственный интеллект и психотерапевта, ведь такой специалист должен чувствовать эмоции человека и анализировать причины его проблем индивидуально, а не по общему алгоритму. Специалисты отмечают, что к 2034 году количество таких вакансий вырастет на 17%.

