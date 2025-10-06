Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія П'ять професій, які ніколи не замінить ШІ — для інтровертів

П'ять професій, які ніколи не замінить ШІ — для інтровертів

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 12:30
Які професії ніколи не замінить штучний інтелект — варіанти для інтровертів
Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Штучний інтелект наразі може замінити людей у 6−7% професій. Однак залишається багато варіантів роботи, де потрібна креативність, критичне мислення та міжособистісні навички. Такі спеціалісти будуть потрібними навіть в умовах розвитку ШІ. До того ж ці варіанти найкраще підійдуть інтровертам.

Про це пише Forbes.

Реклама
Читайте також:

Актуальні професії для інтровертів

Розробник програмного забезпечення

Такий спеціаліст створює, тестує та займається підтримкою програмного забезпечення. Він може працювати віддалено та мінімально контактувати з клієнтами. Фахівці прогнозують, що до 2034 року кількість таких посад зросте на 15%.

Спеціаліст з обробки даних

Така професія передбачає аналіз, створення та дослідження одночасно, саме тому штучний інтелект не зможе замінити відповідних фахівців. Ця робота потребує мінімальної соціальної взаємодії, а прогноз зростання її попиту — 34% до 2034 року.

Які професії не зможе замінити штучний інтелект
Дівчина працює вдома. Фото: Pexels

Спеціаліст із кібербезпеки

Професіонал, що відповідає за захист організацій від кіберзагроз, буде потрібним завжди. При цьому така робота ідеально підійде для інтровертів, адже вимагає мінімальної взаємодії з людьми. Фахівці прогнозують, що до 2034 року кількість цих вакансій збільшиться на 29%.

Ерготерапевт

Штучний інтелект точно не замінить медичного фахівця, який працює з людьми та допомагає їм реабілітуватися. Така професія зараз має високий попит, що прогнозовано зростатиме й надалі — 22% до 2034 року.

Терапевт/консультант

Не зможе замінити штучний інтелект й психотерапевта, адже такий фахівець має відчувати емоції людини та аналізувати причини її проблем індивідуально, а не за загальним алгоритмом. Фахівці зазначають, що до 2034 року кількість таких вакансій зросте на 17%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зумери все частіше обирають неочікувану професію. Міленіали вважають її нудною й безперспективною.

Також ми розповідали про те, чим відрізняється лідер та підлеглий. Все вирішує одна неочевидна навичка.

робота психологія професії штучний інтелект інтроверти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації