Які професії ніколи не замінить штучний інтелект — варіанти для інтровертів

Штучний інтелект наразі може замінити людей у 6−7% професій. Однак залишається багато варіантів роботи, де потрібна креативність, критичне мислення та міжособистісні навички. Такі спеціалісти будуть потрібними навіть в умовах розвитку ШІ. До того ж ці варіанти найкраще підійдуть інтровертам.

Актуальні професії для інтровертів

Розробник програмного забезпечення

Такий спеціаліст створює, тестує та займається підтримкою програмного забезпечення. Він може працювати віддалено та мінімально контактувати з клієнтами. Фахівці прогнозують, що до 2034 року кількість таких посад зросте на 15%.

Спеціаліст з обробки даних

Така професія передбачає аналіз, створення та дослідження одночасно, саме тому штучний інтелект не зможе замінити відповідних фахівців. Ця робота потребує мінімальної соціальної взаємодії, а прогноз зростання її попиту — 34% до 2034 року.

Спеціаліст із кібербезпеки

Професіонал, що відповідає за захист організацій від кіберзагроз, буде потрібним завжди. При цьому така робота ідеально підійде для інтровертів, адже вимагає мінімальної взаємодії з людьми. Фахівці прогнозують, що до 2034 року кількість цих вакансій збільшиться на 29%.

Ерготерапевт

Штучний інтелект точно не замінить медичного фахівця, який працює з людьми та допомагає їм реабілітуватися. Така професія зараз має високий попит, що прогнозовано зростатиме й надалі — 22% до 2034 року.

Терапевт/консультант

Не зможе замінити штучний інтелект й психотерапевта, адже такий фахівець має відчувати емоції людини та аналізувати причини її проблем індивідуально, а не за загальним алгоритмом. Фахівці зазначають, що до 2034 року кількість таких вакансій зросте на 17%.

