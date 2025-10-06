Які професії ніколи не замінить штучний інтелект — варіанти для інтровертів

П'ять професій, які ніколи не замінить ШІ — для інтровертів
Штучний інтелект наразі може замінити людей у 6−7% професій. Однак залишається багато варіантів роботи, де потрібна креативність, критичне мислення та міжособистісні навички. Такі спеціалісти будуть потрібними навіть в умовах розвитку ШІ. До того ж ці варіанти найкраще підійдуть інтровертам.
Про це пише Forbes.
Актуальні професії для інтровертів
Розробник програмного забезпечення
Такий спеціаліст створює, тестує та займається підтримкою програмного забезпечення. Він може працювати віддалено та мінімально контактувати з клієнтами. Фахівці прогнозують, що до 2034 року кількість таких посад зросте на 15%.
Спеціаліст з обробки даних
Така професія передбачає аналіз, створення та дослідження одночасно, саме тому штучний інтелект не зможе замінити відповідних фахівців. Ця робота потребує мінімальної соціальної взаємодії, а прогноз зростання її попиту — 34% до 2034 року.
Спеціаліст із кібербезпеки
Професіонал, що відповідає за захист організацій від кіберзагроз, буде потрібним завжди. При цьому така робота ідеально підійде для інтровертів, адже вимагає мінімальної взаємодії з людьми. Фахівці прогнозують, що до 2034 року кількість цих вакансій збільшиться на 29%.
Ерготерапевт
Штучний інтелект точно не замінить медичного фахівця, який працює з людьми та допомагає їм реабілітуватися. Така професія зараз має високий попит, що прогнозовано зростатиме й надалі — 22% до 2034 року.
Терапевт/консультант
Не зможе замінити штучний інтелект й психотерапевта, адже такий фахівець має відчувати емоції людини та аналізувати причини її проблем індивідуально, а не за загальним алгоритмом. Фахівці зазначають, що до 2034 року кількість таких вакансій зросте на 17%.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зумери все частіше обирають неочікувану професію. Міленіали вважають її нудною й безперспективною.
Також ми розповідали про те, чим відрізняється лідер та підлеглий. Все вирішує одна неочевидна навичка.
Читайте Новини.LIVE!