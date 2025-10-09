Відео
Робота не для слабких — 5 професій для людей з міцними нервами

Робота не для слабких — 5 професій для людей з міцними нервами

Дата публікації: 9 жовтня 2025 17:50
Професії для людей з міцними нервами — чому їх витримає не кожен
Чоловік тримає в руках пістолет, який знайшли на місці злочину. Фото: Freepik

Деякі професії підійдуть лише людям з міцними нервами. Вони не просто стресові й напружені, а й можуть жахати особливостями діяльності. Це кращі варіанти для тих, хто шукає своєрідний щоденний адреналін.

Про це йдеться на порталі UP-STUDY.

Спеціаліст з дезінфекції місць злочину та смерті

Такі люди прибирають місце злочину після розслідування. Найчастіше їхні послуги замовляють власники приміщення, де стався інцидент. Такі спеціалісти дезінфікують поверхні, очищають предмети та меблі, які могли бути у крові, аби прибрати запахи та плями.

Танатопрактик

Ці люди мають справу з тілами померлих. Вони готують їх для розкриття у присутності близьких — бальзамують, одягають та фарбують. Якщо естетичний вигляд людини порушений, наприклад, через аварію, то танатопрактик відновлює його.

Які професії підійдуть тільки сильним людям
Жінка одягає медичний костюм. Фото: Freepik

Судмедексперт

Судовий лікар займається розтином тіл. Він описує травматичні та хворобливі зміни, а також досліджує стан внутрішніх органів — їх розміри та вагу. Крім того, такий спеціаліст бере зразки для аналізу, аби визначити обставини та причину смерті. Ця професія точно не для слабкодухих.

Водолаз на державній службі

Такі фахівці можуть стикатися з важкими й неприємними умовами. Частіше всього вони обшукують водосховища, аби знайти потонулих людей чи тих, хто став жертвою злочину. Часто це триває багато годин, а працювати доводиться при низьких температурах.

Фахівці з очищення місць від мертвих тварин

Такі спеціалісти чистять місця та прибирають тіла тварин, які потрапили на дорогу. Можливо, така робота найменш радикальна у цьому списку, однак вона точно не підійде людям зі слабким характером.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що покоління Z відроджує нудну для міленіалів професію. Ця робота неочікувано стає все популярнішою серед молоді.

Також ми розповідали про те, як не опустити руки під час пошуку роботи. Допоможуть зберегти мотивацію кілька фраз.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
