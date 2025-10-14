Відео
Україна
Найменш стресова робота у світі — про яку професію йдеться

Найменш стресова робота у світі — про яку професію йдеться

Дата публікації: 14 жовтня 2025 17:00
Яка професія найспокійніша — робота без нервів та стресу
Жінка складає книги в бібліотеці. Фото: Freepik

Чимало робіт викликають стрес та вигорання через надмірне навантаження на психіку. Однак є й професії, які навпаки наповнені гармонією та принесуть спокій у життя людини. Серед них є одна, яка вважається найменш стресовою у всьому світі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Яка робота наповнить спокоєм

Численні дослідження доводять, що найменше стресу чекає на тих, хто обрав професію бібліотекаря. Такі фахівці відповідають за зберігання книг та допомагають відвідувачам знаходити необхідні матеріали. Бібліотеки бувають різними: приватні чи державні, у школах, університетах, на базі конкретних установ чи громадських закладів. Однак всіх їх об'єднує одне — такі місця дуже тихі та ідеально сприяють робочому середовищу без стресу.

Яка робота приносить найменше стресу
Жінка тримає книгу в руках. Фото: Freepik

Бібліотекар контактує з мінімальною кількістю людей. Саме це позбавляє його зайвого напруження й нервів. Крім того, зазвичай відвідувачі таких закладів — освічені та виховані люди. Вони поважають бібліотекарів, адже цінують книги та роботу людей, що про них піклуються. Професія бібліотекаря дає можливість завести нові цікаві знайомства з митцями, письменниками чи іншими культурними діячами.

Крім того, робота бібліотекаря — це місце для творчості, адже в його обов'язки також входить організація різних заходів: літературних вечорів, зустрічей з письменниками чи зборів книжкових клубів. Також така професія передбачає створення тематичних стендів, стінгазет, книжкових виставок чи експозицій. Це заспокоює та дає можливість проявити креативність.

Скільки заробляє бібліотекар

Зарплата бібліотекаря залежить від його категорії. В Україні станом на жовтень 2025 року в середньому такий фахівець отримує 9500 грн. Однак все залежить від конкретної компанії, адже деякі роботодавці пропонують заробітну плату для бібліотекарів у понад 20 000 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які професії підійдуть людям з міцними нервами. Вони вимагають стійкості та відваги.

Також ми розповідали про те, які професії найбільше підходять Стрільцям. Для характеру таких особистостей ці варіанти стануть кращим вибором.

робота психологія професії стрес цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
