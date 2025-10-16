Яка робота найкраще підійде зумерам — топ професій для молодого покоління

Дівчина знімає відео на телефон. Фото: Freepik

Зумери — покоління, що народилось з середини 90-х до початку 2010-х. Такі особистості підходять до пошуку роботи зовсім по-іншому, ніж міленіали, наприклад. Зумерам важливо відчувати свободу та перспективи, отримувати хорошу заробітну плату й усвідомлювати повагу керівництва.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Які професії підійдуть зумерам

Поколінню Z насамперед підійдуть професії, які передбачають гнучкість та можливості для самореалізації. Такі люди намагаються влаштуватись на роботу, що дозволить працювати віддалено чи в гібридному форматі, адже це дає змогу зумерам почуватись вільно. Крім того, ці особистості обирають компанії, що будуть відповідати їхнім внутрішнім принципам та цінностям, а не просто пропонуватимуть хорошу зарплатню.

Дівчина знімає відео для блогу. Фото: Freepik

Зумерам важливо не вигорати та бути незалежними від роботодавців. Саме тому цьому поколінню ідеально підійде фріланс. Окрім того, є ще кілька професій, до яких варто придивитись таким особистостям:

SMM-спеціаліст чи контент-мейкер;

копірайтер;

фотограф;

AI-спеціаліст;

PR-фахівець;

дизайнер;

координатор онлайн-проєктів;

віртуальний асистент;

психолог;

коуч;

ментор;

сценарист;

журналіст;

програміст чи тестувальник;

блогер;

організатор івентів;

маркетолог.

Ці професії поєднують в собі свободу у певному значенні, адже передбачають можливість працювати віддалено та з гнучким графіком. Крім того, зумери зможуть проявити свою креативність та показати новий погляд на життя завдяки такій роботі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які професії найкраще підходять міленіалам. Ці варіанти відповідають основним вимогам.

Також ми розповідали про те, яка професія знову стає популярною завдяки поколінню Z. Міленіали вважають її занадто нудною.