Какая работа лучше всего подойдет зуммерам — топ профессий для молодого поколения

Зумеры — поколение, родившееся с середины 90-х до начала 2010-х. Такие личности подходят к поиску работы совсем по-другому, чем миллениалы, например. Зумерам важно чувствовать свободу и перспективы, получать хорошую заработную плату и осознавать уважение руководства.

Какие профессии подойдут зумерам

Поколению Z прежде всего подойдут профессии, которые предусматривают гибкость и возможности для самореализации. Такие люди пытаются устроиться на работу, которая позволит работать удаленно или в гибридном формате, ведь это позволяет зумерам чувствовать себя свободно. Кроме того, эти личности выбирают компании, которые будут соответствовать их внутренним принципам и ценностям, а не просто предлагать хорошую зарплату.

Зумерам важно не выгорать и быть независимыми от работодателей. Именно поэтому этому поколению идеально подойдет фриланс. Кроме того, есть еще несколько профессий, к которым стоит присмотреться таким личностям:

SMM-специалист или контент-мейкер;

копирайтер;

фотограф;

AI-специалист;

PR-специалист;

дизайнер;

координатор онлайн-проектов;

виртуальный ассистент;

психолог;

коуч;

ментор;

сценарист;

журналист;

программист или тестировщик;

блогер;

организатор ивентов;

маркетолог.

Эти профессии сочетают в себе свободу в определенном смысле, ведь предусматривают возможность работать удаленно и с гибким графиком. Кроме того, зумеры смогут проявить свою креативность и показать новый взгляд на жизнь благодаря такой работе.

