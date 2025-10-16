Видео
Идеальные профессии для зумеров — дадут ощущение свободы

Дата публикации 16 октября 2025 17:10
Какая работа лучше всего подойдет зуммерам — топ профессий для молодого поколения
Девушка снимает видео на телефон. Фото: Freepik

Зумеры — поколение, родившееся с середины 90-х до начала 2010-х. Такие личности подходят к поиску работы совсем по-другому, чем миллениалы, например. Зумерам важно чувствовать свободу и перспективы, получать хорошую заработную плату и осознавать уважение руководства.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какие профессии подойдут зумерам

Поколению Z прежде всего подойдут профессии, которые предусматривают гибкость и возможности для самореализации. Такие люди пытаются устроиться на работу, которая позволит работать удаленно или в гибридном формате, ведь это позволяет зумерам чувствовать себя свободно. Кроме того, эти личности выбирают компании, которые будут соответствовать их внутренним принципам и ценностям, а не просто предлагать хорошую зарплату.

Які професії підходять зумерам
Девушка снимает видео для блога. Фото: Freepik

Зумерам важно не выгорать и быть независимыми от работодателей. Именно поэтому этому поколению идеально подойдет фриланс. Кроме того, есть еще несколько профессий, к которым стоит присмотреться таким личностям:

  • SMM-специалист или контент-мейкер;
  • копирайтер;
  • фотограф;
  • AI-специалист;
  • PR-специалист;
  • дизайнер;
  • координатор онлайн-проектов;
  • виртуальный ассистент;
  • психолог;
  • коуч;
  • ментор;
  • сценарист;
  • журналист;
  • программист или тестировщик;
  • блогер;
  • организатор ивентов;
  • маркетолог.

Эти профессии сочетают в себе свободу в определенном смысле, ведь предусматривают возможность работать удаленно и с гибким графиком. Кроме того, зумеры смогут проявить свою креативность и показать новый взгляд на жизнь благодаря такой работе.

Напомним, ранее мы писали о том, какие профессии лучше всего подходят миллениалам. Эти варианты соответствуют основным требованиям.

Также мы рассказывали о том, какая профессия снова становится популярной благодаря поколению Z. Миллениалы считают ее слишком скучной.

Автор:
София Ковальчук
Автор:
София Ковальчук
