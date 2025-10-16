Какая работа лучше всего подойдет зуммерам — топ профессий для молодого поколения

Идеальные профессии для зумеров — дадут ощущение свободы
Зумеры — поколение, родившееся с середины 90-х до начала 2010-х. Такие личности подходят к поиску работы совсем по-другому, чем миллениалы, например. Зумерам важно чувствовать свободу и перспективы, получать хорошую заработную плату и осознавать уважение руководства.
Какие профессии подойдут зумерам
Поколению Z прежде всего подойдут профессии, которые предусматривают гибкость и возможности для самореализации. Такие люди пытаются устроиться на работу, которая позволит работать удаленно или в гибридном формате, ведь это позволяет зумерам чувствовать себя свободно. Кроме того, эти личности выбирают компании, которые будут соответствовать их внутренним принципам и ценностям, а не просто предлагать хорошую зарплату.
Зумерам важно не выгорать и быть независимыми от работодателей. Именно поэтому этому поколению идеально подойдет фриланс. Кроме того, есть еще несколько профессий, к которым стоит присмотреться таким личностям:
- SMM-специалист или контент-мейкер;
- копирайтер;
- фотограф;
- AI-специалист;
- PR-специалист;
- дизайнер;
- координатор онлайн-проектов;
- виртуальный ассистент;
- психолог;
- коуч;
- ментор;
- сценарист;
- журналист;
- программист или тестировщик;
- блогер;
- организатор ивентов;
- маркетолог.
Эти профессии сочетают в себе свободу в определенном смысле, ведь предусматривают возможность работать удаленно и с гибким графиком. Кроме того, зумеры смогут проявить свою креативность и показать новый взгляд на жизнь благодаря такой работе.
