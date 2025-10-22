Видео
Видео

Годы рождения бумеров, миллениалов и зумеров — проверьте свой

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 15:00
обновлено: 10:02
В какие годы рождаются бумеры, зумеры и миллениалы — характеристика каждого поколения
Люди из разных поколений. Фото: Freepik

Разные поколения — это не только о датах рождения, но и о характере, предпочтениях и отношении к жизни. Так бумеры удивляются свободолюбию зумеров, а миллениалы не могут понять зависимость старшего поколения от мнения людей. Все они ярко отличаются и имеют признаки, присущие только им.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Когда рождаются бумеры, миллениалы и зумеры

Бумеры (с 1945 по 1964 годы)

Такие личности появилась благодаря вспышке рождаемости после Второй мировой войны. Этих людей еще называют "поколением победителей". Бумеров отличает командный дух, бережливость, оптимизм и патриотизм. Они превыше всего ценят семью и верят в счастливое будущее. При этом такие личности склонны волноваться о том, что скажут люди. Они всегда делают так, чтобы угодить другим.

Коли народжуються бумери, міленіали та зумери
Родители, дети и внук. Фото: Freepik

Миллениалы (с 1982 по 1994 годы)

Такие личности родились во время стремительного развития технологий, от чего и изменились их ценности по сравнению с предыдущим поколением. Они не знают, что такое стабильность, ведь видели, как быстро может меняться мир и распадаться страна. Именно миллениалы являются ключевой рабочей силой в большинстве компаний мира. Большое внимание они уделяют семье. Это поколение привыкло достигать всего честным и тяжелым трудом.

Зумеры (с 1995 по 2012 годы)

Такие личности пережили период экономического роста и политических изменений. Они более образованы, мобильны и склонны к риску. Зумеры способны любой вопрос решить быстро с помощью смартфона. Они ищут для себя работу, которая будет не обременять, а лишь давать заработок. Это поколение, которое любит свободу. Зумеры также больше других подвержены стрессу и тревожности и активно участвуют в общественной жизни.

психология поколение интересные факты молодежь дата
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
