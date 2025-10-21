Видео
Видео

Какая работа худшая для поколения Z — заставит стрессовать

Какая работа худшая для поколения Z — заставит стрессовать

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 15:02
обновлено: 10:02
Самая стрессовая профессия для поколения Z — какую работу лучше обходить стороной
Девушка устала работать. Фото: Pexels

Поколение Z, или же зумеры, родились примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов. Такое поколение по-новому относится к жизни и удивляет старших людей необычными взглядами и приоритетами. Это ярко отражается на карьере, которую выбирают такие личности. Им важно чувствовать свободу, не выгорать и проявлять творчество в работе. Если же этого нет, то профессия превращается в настоящее испытание для зумера. Среди всех вариантов работ есть один, который больше всего не подходит этому поколению, ведь он только будет вызывать стресс.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Самая стрессовая работа для зумеров

Психологи сошлись во мнении, что для поколения Z самая сложная профессия — социальный работник. На это есть ряд причин. В частности, такая работа предполагает постоянное взаимодействие с людьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Это может истощать зумеров и ударить по их психике, а жертвовать своим эмоциональным благополучием ради карьеры молодежь точно не будет.

Яка робота найбільш стресова для покоління Z
Девушка испытывает стресс из-за работы. Фото: Pexels

Кроме того, профессия социального работника может вызвать стресс и эмоциональное выгорание у поколения Z из-за недостаточной гибкости графика. Сейчас молодежь стремится работать удаленно, чтобы чувствовать определенную свободу от работы. Кроме того, зумерам важно, чтобы график был гибким и при необходимости менялся. Поскольку профессия социального работника — полная противоположность такому стилю жизни, то для поколения Z она станет еще тем испытанием.

В целом зумерам трудно работать на работе, где требуется чрезмерная коммуникация с людьми. Кроме того, они не хотят иметь дело с рутиной. Им важно также иметь возможность расти в карьере и хорошо зарабатывать. Поэтому профессия социального работника — это худший выбор для поколения Z.

работа психология профессии поколение интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
