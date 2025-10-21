Відео
Підтримати ЗСУ
Головна Психологія Яка робота найгірша для покоління Z — змусить стресувати

Яка робота найгірша для покоління Z — змусить стресувати

Дата публікації: 21 жовтня 2025 15:02
Оновлено: 10:02
Найбільш стресова професія для покоління Z — яку роботу краще оминати
Дівчина втомилась працювати. Фото: Pexels

Покоління Z, або ж зумери, народились приблизно з середини 1990-х до початку 2010-х років. Таке покоління по-новому ставиться до життя та дивує старших людей незвичними поглядами й пріоритетами. Це яскраво відображається на кар'єрі, яку обирають такі особистості. Їм важливо відчувати свободу, не вигорати та проявляти творчість у роботі. Якщо ж цього немає, то професія перетворюється на справжнє випробування для зумера. Серед усіх варіантів робіт є один, який найбільше не підходить цьому поколінню, адже він лише викликатиме стрес.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Найстресовіша робота для зумерів

Психологи зійшлись на думці, що для покоління Z найскладніша професія — соціальний працівник. На це є низка причин. Зокрема, така робота передбачає постійну взаємодію з людьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це може виснажувати зумерів та вдарити по їхній психіці, а жертвувати своїм емоційним благополуччям заради кар'єри молодь точно не буде.

Яка робота найбільш стресова для покоління Z
Дівчина стресує через роботу. Фото: Pexels

Крім того, професія соціального працівника може викликати стрес та емоційне вигорання у покоління Z через недостатню гнучкість графіка. Зараз молодь прагне працювати віддалено, аби відчувати певну свободу від роботи. Крім того, зумерам важливо, щоб графік був гнучким та за потреби змінювався. Оскільки професія соціального працівника — повна протилежність такому стилю життя, то для покоління Z вона стане ще тим випробуванням.

Загалом зумерам важко працювати на роботі, де потрібна надмірна комунікація з людьми. Крім того, вони не хочуть мати справу з рутиною. Їм важливо також мати можливість зростати в кар'єрі та гарно заробляти. Відтак професія соціального працівника — це найгірший вибір для покоління Z.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які професії підійдуть зумерам. Ці варіанти принесуть не лише заробіток, а й задоволення.

Також ми розповідали про те, яка робота найкраще підходить міленіалам. Ці професії допоможуть відшукати баланс у житті.

робота психологія професії покоління цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
