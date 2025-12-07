Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Вы ведете себя как абьюзер — главные признаки, что укажут на это

Вы ведете себя как абьюзер — главные признаки, что укажут на это

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 10:40
Главные признаки абьюза в отношениях — что указывает на вашу токсичность
Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Иногда человек может и не подозревать, что он относится токсично к своему партнеру. Если вовремя распознать признаки абьюза, отношения можно спасти. Это поможет сделать союз здоровым и счастливым.

Об этом рассказала психолог Алла Линок в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Главные признаки абьюза

Прежде всего на абьюз указывает то, что вы постоянно срываетесь на партнера. Например, устраиваете конфликт из-за плохого самочувствия или проблем на работе. Еще один признак токсичности — тотальный контроль. Он заключается в том, что человек хочет знать о партнере все: где он, с кем, когда будет дома и тому подобное. Кроме того, абьюзер не позволяет второй половинке самостоятельно принимать важные решения. Он хочет, чтобы все в отношениях происходило только по его согласованию и под пристальным наблюдением.

Психолог также отмечает, что на токсичность указывает постоянная критика в сторону партнера. Например, если вы высмеиваете его взгляды, внешний вид или не поддерживаете интересы. Так же речь идет и о сравнении второй половинки со своими бывшими. Это не принесет в отношения ничего, кроме обесценивания и недоразумений.

Еще один признак, указывающий на токсичность — вы игнорируете переживания своего партнера. Например, вторая половинка с вами делится эмоциями, а вы не обращаете на них внимание или начинаете раздражаться. В здоровых отношениях есть место для заботы и любви, но точно не для обесценивания и унижения человека из-за чувств.

Психолог отмечает, что если вы распознали в себе признаки абьюза, стоит немедленно начать работать над тем, чтобы исправить ситуацию. Она добавляет, что такие отношения не могут быть счастливыми и гармоничными, ведь один из партнеров постоянно выигрывает, а другой — эмоционально страдает. Такой союз обречен, если вовремя не изменить свое отношение ко второй половинке.

Напомним, ранее мы писали о лучшем фильме, что показывает абьюзивные отношения. Его стоит посмотреть каждому.

Также мы рассказывали о том, как распознать потенциального тирана. Такой человек сделает отношения невыносимыми.

психология абьюзер признаки отношения токсичные отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации