Главные признаки абьюза в отношениях — что указывает на вашу токсичность

Иногда человек может и не подозревать, что он относится токсично к своему партнеру. Если вовремя распознать признаки абьюза, отношения можно спасти. Это поможет сделать союз здоровым и счастливым.

Об этом рассказала психолог Алла Линок в Instagram.

Главные признаки абьюза

Прежде всего на абьюз указывает то, что вы постоянно срываетесь на партнера. Например, устраиваете конфликт из-за плохого самочувствия или проблем на работе. Еще один признак токсичности — тотальный контроль. Он заключается в том, что человек хочет знать о партнере все: где он, с кем, когда будет дома и тому подобное. Кроме того, абьюзер не позволяет второй половинке самостоятельно принимать важные решения. Он хочет, чтобы все в отношениях происходило только по его согласованию и под пристальным наблюдением.

Психолог также отмечает, что на токсичность указывает постоянная критика в сторону партнера. Например, если вы высмеиваете его взгляды, внешний вид или не поддерживаете интересы. Так же речь идет и о сравнении второй половинки со своими бывшими. Это не принесет в отношения ничего, кроме обесценивания и недоразумений.

Еще один признак, указывающий на токсичность — вы игнорируете переживания своего партнера. Например, вторая половинка с вами делится эмоциями, а вы не обращаете на них внимание или начинаете раздражаться. В здоровых отношениях есть место для заботы и любви, но точно не для обесценивания и унижения человека из-за чувств.

Психолог отмечает, что если вы распознали в себе признаки абьюза, стоит немедленно начать работать над тем, чтобы исправить ситуацию. Она добавляет, что такие отношения не могут быть счастливыми и гармоничными, ведь один из партнеров постоянно выигрывает, а другой — эмоционально страдает. Такой союз обречен, если вовремя не изменить свое отношение ко второй половинке.

