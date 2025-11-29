Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Без романтизации — лучший фильм об абьюзивных отношениях

Без романтизации — лучший фильм об абьюзивных отношениях

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 22:00
Фильм, открывающий глаза на абьюзивные отношения — должен посмотреть каждый
Дженнифер Лопес в главной роли в фильме "С меня хватит". Фото: кадр из видео

Токсичные отношения — это не романтическое приключение, бурлящее страстью, как показывают в некоторых фильмах. На самом деле — это опасные связи, которые могут разрушить жизнь до основания. Среди сотен лент об абьюзе особого внимания стоит драматический триллер "С меня хватит". Именно этот фильм раскрывает всю правду о токсичных отношениях и показывает их без прикрас.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит посмотреть фильм "С меня хватит"

Главная героиня фильма — обычная официантка, по имени Слим. Женщина наконец-то находит своего "идеального" партнера, с которым решает строить отношения. Митч в самом начале кажется воплощением всех мечтаний женщины: красивый, заботливый и любящий. Пара женится и наслаждается жизнью, воспитывая дочь Грейс. Однако все иллюзии Слим разбиваются в один миг.

Через несколько лет после рождения дочери женщина узнает о многочисленных изменах мужа. Она заявляет Митчу, что намерена покинуть его и неожиданно для себя пробуждает в мужчине настоящее зло. Митч жестоко избивает Слим и угрожает расправой, если она попытается сбежать от него.

Напуганная женщина все же решает сбежать от мужа, однако понимает, что осталась без денег, связей и помощи. Да еще и приспешники Митча уже повсюду ищут ее и ребенка. В конце концов, Слим решает, что вечно прятаться нельзя. Женщина прячет дочь, а сама меняется морально и физически. Она твердо намерена показать Митчу, что с нее достаточно.

Этот фильм показывает правду обо всей жестокости, на которую способен абьюзер. Лента раскрывает истину о том, чем грозят токсичные отношения, и на что на самом деле способна женщина загнанная в угол.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы о бизнесе стоит посмотреть. Они мотивируют и подтолкнут к действиям.

Также мы рассказывали о том, какую мелодраму стоит посмотреть каждой женщине. Она раскроет особую силу.

кино психология абьюзер отношения токсичные отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации