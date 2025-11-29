Фільм, що відкриває очі на аб'юзивні стосунки — має подивитись кожен

Дженніфер Лопес в головній ролі у фільмі "З мене досить". Фото: кадр з відео

Токсичні стосунки — це не романтична пригода, що бурлить пристрастю, як показують у деяких фільмах. Насправді — це небезпечні зв'язки, які можуть зруйнувати життя вщент. Серед сотень стрічок про аб'юз особливої уваги вартий драматичний трилер "З мене досить". Саме цей фільм розкриває всю правду про токсичні стосунки та показує їх без прикрас.

Чому варто подивитися фільм "З мене досить"

Головна героїня фільму — звичайна офіціантка, на ім'я Слім. Жінка нарешті знаходить свого "ідеального" партнера, з яким вирішує будувати стосунки. Мітч на самому початку здається втіленням всіх мрій жінки: красивий, дбайливий та люблячий. Пара одружується та насолоджується життям, виховуючи доньку Грейс. Однак всі ілюзії Слім розбиваються в одну мить.

За кілька років після народження доньки жінка дізнається про численні зради чоловіка. Вона заявляє Мітчу, що намір покинути його й неочікувано для себе пробуджує в чоловікові справжнє зло. Мітч жорстоко б'є Слім та загрожує розправою, якщо вона спробує втекти від нього.

Налякана жінка все ж вирішує втекти від чоловіка, однак розуміє, що залишилась без грошей, зв'язків та допомоги. Та ще й посіпаки Мітча вже повсюди шукають її й дитину. Зрештою, Слім вирішує, що вічно ховатися не можна. Жінка ховає дочку, а сама змінюється морально та фізично. Вона має твердий намір показати Мітчу, що з неї досить.

Цей фільм показує правду про всю жорстокість, на яку здатен аб'юзер. Стрічка розкриває істину про те, чим загрожують токсичні стосунки, й на що насправді здатна жінка загнана в кут.

