Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Відкриють новий погляд на успіх — кращі фільми про бізнес

Відкриють новий погляд на успіх — кращі фільми про бізнес

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 22:02
Оновлено: 11:36
Кращі кінострічки про бізнес — мотивують на успіх
Дженніфер Лоуренс в головній ролі у фільмі "Джой". Фото: кадр з відео

Деякі фільми здатні мотивувати, надихнути й перевернути погляди на життя. Після їхнього перегляду вдасться по-іншому подивитись на бізнес та кар'єру. Це кіно покаже справжню сторону підприємництва та дасть змогу поглянути на це під новим кутом.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Кращі фільми про бізнес

"Джой" (2015)

Ця комедійна драма розповідає про життя Джой Мангано, яка заснувала справжню бізнес-династію, вигадавши чудо-швабру з віджиманням. У Джой було звичайне дитинство та мрії про дивовижну любов, однак її життя склалося по-іншому. Жінці довелося самостійно виховувати дітей, утримувати родичів та навіть колишнього чоловіка. Не опускаючи рук, Джой починає винаходити всякі корисні дрібниці, одна з яких змінює її життя назавжди.

"Соціальна мережа" (2010)

Цей фільм розповідає про створення та розвиток соціальної мережі Facebook. Головний герой стрічки Марк Цукерберг показаний безумовним фанатиком своєї справи. Разом з друзями-студентами він вигадує новий віртуальний світ, що захоплює користувачів та набирає шаленої популярності. Однак коли справа стрімко летить в гору та перетворюється на один з найуспішніших в історії бізнесів, партнери перестають бути друзями та навіть йдуть до суду, аби вирішити, кому ж належать права на інтелектуальну власність. Цей фільм — історія не однієї людини, а цілої імперії Facebook.

"БлекБеррі" (2023)

Група канадських розробників вирішує втілити в життя божевільну ідею — об'єднати комп'ютер і телефон в одному пристрої. Саме так народжується перший у світі смартфон BlackBerry. Він в одну мить стає настільки популярним, що завойовує весь ринок. Творці винаходу стають мільярдерами, однак вже зовсім скоро зрозуміють, що, аби утриматися на цій висоті, недостатньо бути геніями технологій. Безжальна конкуренція здатна знищити все.

Ці фільми покажуть, як насправді будується бізнес та які підводні камені можуть спіткати людину на шляху до успіху. Ці стрічки нададуть порцію мотивації та підштовхнуть до дій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми варто подивитись жінкам. Їх має побачити кожна.

Також ми розповідали про те, який психологічний трилер варто подивитись. Він дасть відповідь на питання про те, чи можна розділити свідомість.

фільм серіал психологія успіх мотивація
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації