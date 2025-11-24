Кращі кінострічки про бізнес — мотивують на успіх

Дженніфер Лоуренс в головній ролі у фільмі "Джой". Фото: кадр з відео

Деякі фільми здатні мотивувати, надихнути й перевернути погляди на життя. Після їхнього перегляду вдасться по-іншому подивитись на бізнес та кар'єру. Це кіно покаже справжню сторону підприємництва та дасть змогу поглянути на це під новим кутом.

Кращі фільми про бізнес

"Джой" (2015)

Ця комедійна драма розповідає про життя Джой Мангано, яка заснувала справжню бізнес-династію, вигадавши чудо-швабру з віджиманням. У Джой було звичайне дитинство та мрії про дивовижну любов, однак її життя склалося по-іншому. Жінці довелося самостійно виховувати дітей, утримувати родичів та навіть колишнього чоловіка. Не опускаючи рук, Джой починає винаходити всякі корисні дрібниці, одна з яких змінює її життя назавжди.

"Соціальна мережа" (2010)

Цей фільм розповідає про створення та розвиток соціальної мережі Facebook. Головний герой стрічки Марк Цукерберг показаний безумовним фанатиком своєї справи. Разом з друзями-студентами він вигадує новий віртуальний світ, що захоплює користувачів та набирає шаленої популярності. Однак коли справа стрімко летить в гору та перетворюється на один з найуспішніших в історії бізнесів, партнери перестають бути друзями та навіть йдуть до суду, аби вирішити, кому ж належать права на інтелектуальну власність. Цей фільм — історія не однієї людини, а цілої імперії Facebook.

"БлекБеррі" (2023)

Група канадських розробників вирішує втілити в життя божевільну ідею — об'єднати комп'ютер і телефон в одному пристрої. Саме так народжується перший у світі смартфон BlackBerry. Він в одну мить стає настільки популярним, що завойовує весь ринок. Творці винаходу стають мільярдерами, однак вже зовсім скоро зрозуміють, що, аби утриматися на цій висоті, недостатньо бути геніями технологій. Безжальна конкуренція здатна знищити все.

Ці фільми покажуть, як насправді будується бізнес та які підводні камені можуть спіткати людину на шляху до успіху. Ці стрічки нададуть порцію мотивації та підштовхнуть до дій.

