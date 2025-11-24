Лучшие киноленты о бизнесе — мотивируют на успех

Дженнифер Лоуренс в главной роли в фильме "Джой". Фото: кадр из видео

Некоторые фильмы способны мотивировать, вдохновить и перевернуть взгляды на жизнь. После их просмотра удастся по-другому посмотреть на бизнес и карьеру. Это кино покажет настоящую сторону предпринимательства и позволит взглянуть на это под новым углом.

Лучшие фильмы о бизнесе

"Джой" (2015)

Эта комедийная драма рассказывает о жизни Джой Мангано, которая основала настоящую бизнес-династию, придумав чудо-швабру с отжимом. У Джой было обычное детство и мечты об удивительной любви, однако ее жизнь сложилась по-другому. Женщине пришлось самостоятельно воспитывать детей, содержать родственников и даже бывшего мужа. Не опуская рук, Джой начинает изобретать всякие полезные мелочи, одна из которых меняет ее жизнь навсегда.

"Социальная сеть" (2010)

Этот фильм рассказывает о создании и развитии социальной сети Facebook. Главный герой ленты Марк Цукерберг показан безусловным фанатиком своего дела. Вместе с друзьями-студентами он придумывает новый виртуальный мир, который захватывает пользователей и набирает бешеную популярность. Однако когда дело стремительно летит в гору и превращается в один из самых успешных в истории бизнесов, партнеры перестают быть друзьями и даже идут в суд, чтобы решить, кому же принадлежат права на интеллектуальную собственность. Этот фильм — история не одного человека, а целой империи Facebook.

"Блэкберри" (2023)

Группа канадских разработчиков решает воплотить в жизнь безумную идею — объединить компьютер и телефон в одном устройстве. Именно так рождается первый в мире смартфон BlackBerry. Он в один миг становится настолько популярным, что завоевывает весь рынок. Создатели изобретения становятся миллиардерами, однако уже совсем скоро поймут, что, чтобы удержаться на этой высоте, недостаточно быть гениями технологий. Безжалостная конкуренция способна уничтожить все.

Эти фильмы покажут, как на самом деле строится бизнес и какие подводные камни могут настигнуть человека на пути к успеху. Эти ленты дадут порцию мотивации и подтолкнут к действиям.

