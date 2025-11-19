Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Какие фильмы нужно увидеть каждой женщине — скрасят осенний вечер

Какие фильмы нужно увидеть каждой женщине — скрасят осенний вечер

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 20:20
обновлено: 14:39
Культовые ленты, которые стоит посмотреть этой осенью — лучший выбор для женщин
Эмма Уотсон в главной роли в фильме "Маленькие женщины". Фото: кадр из видео

Осень — пора вечеров, проведенных за интересными фильмами и чашечкой горячего шоколада. Если вы именно в поиске чего-то интересного и атмосферного, обратите внимание на три культовые ленты, которые можно посмотреть на одном дыхании.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какие фильмы стоит посмотреть осенью

"Сумерки" (2008)

Это без преувеличения легендарный фильм, который покорил сердца миллионов зрителей. Главная героиня ленты, Белла, вынуждена переехать в мрачный и вечно дождливый город Форкс. Именно там она знакомится с загадочной семьей Калленов, которые становятся буквально идолами для девушки. Более того, она влюбляется в Эдварда Каллена, однако впоследствии оказывается, что он — вапмир. Это пугает девушку, однако любовь оказывается сильнее всех страхов.

"Когда Гарри встретил Салли" (1989)

Еще один культовый фильм, который стоит пересмотреть этой осенью — "Когда Гарри встретил Салли". Это история дружбы между мужчиной и женщиной, которая тянется много лет. Постепенно теплые чувства перерастают в любовь. Однако до того герои фильма много спорят, пытаются строить отношения с другими и пробуют изменить судьбу.

"Маленькие женщины" (2019)

Этот фильм — история о четырех сестрах, которые пытаются построить счастливую жизнь в Америке в бурные 1860-е годы. Отец семейства отправляется на войну, поэтому девушкам и их матери приходится взять на себя все заботы. Теперь им нужно не просто следить за порядком в доме, но и фактически научиться зарабатывать и обеспечивать себя. При этом каждая из сестер стремится найти свой путь и сталкивается с множеством проблем и сложностей в попытках найти собственное место под солнцем.

Эти фильмы должны посмотреть все женщины. Они вдохновляют и дают ощущение наполненности новыми силами. Осенью, когда отовсюду подкрадывается депрессия, такие ленты станут спасательным кругом.

Напомним, ранее мы писали о том, какой триллер о маньяке стоит посмотреть. Он основан на реальных событиях.

Также мы рассказывали о том, почему стоит посмотреть сериал "Большая маленькая ложь". Он заменит сеанс у психолога.

кино сериал психология женщины советы
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации