Культовые ленты, которые стоит посмотреть этой осенью — лучший выбор для женщин

Какие фильмы нужно увидеть каждой женщине — скрасят осенний вечер
Осень — пора вечеров, проведенных за интересными фильмами и чашечкой горячего шоколада. Если вы именно в поиске чего-то интересного и атмосферного, обратите внимание на три культовые ленты, которые можно посмотреть на одном дыхании.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какие фильмы стоит посмотреть осенью
"Сумерки" (2008)
Это без преувеличения легендарный фильм, который покорил сердца миллионов зрителей. Главная героиня ленты, Белла, вынуждена переехать в мрачный и вечно дождливый город Форкс. Именно там она знакомится с загадочной семьей Калленов, которые становятся буквально идолами для девушки. Более того, она влюбляется в Эдварда Каллена, однако впоследствии оказывается, что он — вапмир. Это пугает девушку, однако любовь оказывается сильнее всех страхов.
"Когда Гарри встретил Салли" (1989)
Еще один культовый фильм, который стоит пересмотреть этой осенью — "Когда Гарри встретил Салли". Это история дружбы между мужчиной и женщиной, которая тянется много лет. Постепенно теплые чувства перерастают в любовь. Однако до того герои фильма много спорят, пытаются строить отношения с другими и пробуют изменить судьбу.
"Маленькие женщины" (2019)
Этот фильм — история о четырех сестрах, которые пытаются построить счастливую жизнь в Америке в бурные 1860-е годы. Отец семейства отправляется на войну, поэтому девушкам и их матери приходится взять на себя все заботы. Теперь им нужно не просто следить за порядком в доме, но и фактически научиться зарабатывать и обеспечивать себя. При этом каждая из сестер стремится найти свой путь и сталкивается с множеством проблем и сложностей в попытках найти собственное место под солнцем.
Эти фильмы должны посмотреть все женщины. Они вдохновляют и дают ощущение наполненности новыми силами. Осенью, когда отовсюду подкрадывается депрессия, такие ленты станут спасательным кругом.
Напомним, ранее мы писали о том, какой триллер о маньяке стоит посмотреть. Он основан на реальных событиях.
Также мы рассказывали о том, почему стоит посмотреть сериал "Большая маленькая ложь". Он заменит сеанс у психолога.
Читайте Новини.LIVE!