Новый жуткий психотриллер от Netflix — после него вы долго не уснете

Главный герой сериала "Чудовище: История Эда Гинна". Фото: кадр из видео

В октябре 2025 года на Netflix вышел сериал "Чудовище: История Эда Гинна". Это не просто кино, а как бы психологическое исследование, пытающееся выяснить причины, по которым человек способен пойти на ужасные преступления. За основу сюжета взяты реальные события, шокировавшие Америку в 1950-х годах.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Почему стоит посмотреть сериал "Чудовище: История Эда Гина"

Сериал "Чудовище: История Эда Гина" рассказывает об одном из самых известных убийц в истории. Сериал вызывающе шокирует уже с первых эпизодов. Гин, убийца и расхититель могил, — это настоящее олицетворение зла. Мужчина становится одержимым женским телом и склонным к особой жестокости. Как говорится в ленте, на формирование такой личности повлияли несколько факторов.

Мать Гина оставила худший отпечаток на психике сына. Она почти не позволяла ему выходить за пределы дома, ежедневно читала Библию и убеждала Эда в том, что внешний мир — это средоточие греха и зла. Мать маньяка люто ненавидела женщин и осуждала любой интерес к ним со стороны сына. В конце концов такая отчужденная жизнь и чрезмерный контроль сформировали у Эда глубокую психологическую травму. Впоследствии это переросло в опасную одержимость.

После смерти матери Эд Гин не смог смириться с ее потерей. Он начал выкапывать тела женщин, похожих на нее, на местном кладбище. Так мужчина стремился заполнить пустоту и создать иллюзию того, что мать все еще рядом. Впоследствии это переросло в убийства. Маньяк убивал женщин и делал из них бытовые вещи: посуду, мебель, лампы. Тело стало для него всего лишь "холстом" для воплощения больных фантазий.

Режиссеры не просто передали историю жесткого убийцы. Они стремились заглянуть в душу Эда Гина и раскрыть его сознание. В сериале показано, как воспитание, одиночество и подавленные желания постепенно разрушают грань между реальностью и безумием и приводят к непоправимым последствиям.

