Главная Психология "Большая маленькая ложь" — почему этот сериал заменит психолога

"Большая маленькая ложь" — почему этот сериал заменит психолога

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 11:47
обновлено: 09:21
Сериал "Большая маленькая ложь" — почему он лучше сеанса у психолога
Главная героиня сериала "Большая маленькая ложь". Фото: кадр из видео

Некоторые сериалы и фильмы способны заменить сеанс у психотерапевта. Одной из таких лент является "Большая маленькая ложь". Этот сериал, вышедший в 2023 году, поразил зрителей откровенностью о внутреннем мире женщины. Он может научить жить по-другому и подсказать, как перестать быть удобной для всех.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Почему стоит посмотреть сериал "Большая маленькая ложь"

События сериала разворачиваются в городке Монтерей. Здесь живут элитные семьи, которые не пренебрегают тем, чтобы указать всем на собственное богатство. Мужчины зарабатывают миллионы, а женщины занимаются воспитанием детей, иногда чрезмерно опекая их. Это место — рай для "золотой молодежи".

Однако за идеальной картинкой скрыты грязные тайны. И они начинают вылезать наружу в тот момент, когда в город приезжает отчаявшаяся мать-одиночка Джейн. Женщина становится белой вороной в обществе "идеальных" людей. Ситуация еще больше обостряется, когда после ее приезда происходит убийство. Имя жертвы скрыто под тайной следствия. Однако одно известно точно — каждая семья так или иначе замешана в этом.

"Большая маленькая ложь" — это не просто сериал. Это скорее эмоциональная терапия. Он раскрывает история об "идеальных" женщинах, которые на самом деле живут в одиночестве, боли и бесконечном желании быть правильными. Каждая из них носит маску — жены, матери, подруги. Однако в конце концов это начинает все больше душить их.

Этот сериал честно показывает то, как женщина может внешне улыбаться и казаться счастливой, а на самом деле — тонуть в трудностях жизни. Он раскрывает, как можно годами терпеть, чтобы не разрушить иллюзию "идеальности". Однако вернуть себя можно, хватит лишь однажды сказать "хватит".

Напомним, ранее мы писали о том, какой украинский сериал о любви стоит посмотреть. Это лучшая лента 2025 года.

Также мы рассказывали о том, какие психологические триллеры стоит посмотреть. Эти фильмы запутают и поразят финалом.

