Серіал "Велика маленька брехня" — чому він кращий за сеанс у психолога

Головна героїня серіалу "Велика маленька брехня". Фото: кадр з відео

Деякі серіали та фільми здатні замінити сеанс у психотерапевта. Однією з таких стрічок є "Велика маленька брехня". Цей серіал, що вийшов у 2023 році, вразив глядачів відвертістю про внутрішній світ жінки. Він може навчити жити по-іншому й підказати, як перестати бути зручною для всіх.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чому варто подивитись серіал "Велика маленька брехня"

Події серіалу розгортаються в містечку Монтерей. Тут живуть елітні сім'ї, що не нехтують тим, аби вказати всім на власне багатство. Чоловіки заробляють мільйони, а жінки займаються вихованням дітей, подекуди надміру опікаючи їх. Це місце — рай для "золотої молоді".

Однак за ідеальною картинкою приховані брудні таємниці. І вони починають вилазити назовні в той момент, коли у місто приїжджає зневірена мати-одиначка Джейн. Жінка стає білою вороною в суспільстві "ідеальних" людей. Ситуація ще більше загострюється, коли після її приїзду стається вбивство. Ім'я жертви приховано під таємницею слідства. Однак одне відомо точно — кожна сім'я так чи інакше замішана в цьому.

"Велика маленька брехня" — це не просто серіал. Це радше емоційна терапія. Він розкриває історія про "ідеальних" жінок, які насправді живуть у самотності, болі й нескінченному бажанні бути правильними. Кожна з них носить маску — дружини, матері, подруги. Однак зрештою це починає все більше душити їх.

Цей серіал чесно показує те, як жінка може зовні усміхатися та здаватися щасливою, а насправді — тонути в труднощах життя. Він розкриває, як можна роками терпіти, аби не зруйнувати ілюзію "ідеальності". Однак повернути себе можна, вистачить лише одного разу сказати "досить".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який український серіал про кохання варто подивитись. Це краща стрічка 2025 року.

Також ми розповідали про те, які психологічні трилери варто переглянути. Ці фільми заплутають та вразять фіналом.