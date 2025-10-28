Відео
Україна
Психологія "Велика маленька брехня" — чому цей серіал замінить психолога

"Велика маленька брехня" — чому цей серіал замінить психолога

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 11:47
Оновлено: 09:21
Серіал "Велика маленька брехня" — чому він кращий за сеанс у психолога
Головна героїня серіалу "Велика маленька брехня". Фото: кадр з відео

Деякі серіали та фільми здатні замінити сеанс у психотерапевта. Однією з таких стрічок є "Велика маленька брехня". Цей серіал, що вийшов у 2023 році, вразив глядачів відвертістю про внутрішній світ жінки. Він може навчити жити по-іншому й підказати, як перестати бути зручною для всіх.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Події серіалу розгортаються в містечку Монтерей. Тут живуть елітні сім'ї, що не нехтують тим, аби вказати всім на власне багатство. Чоловіки заробляють мільйони, а жінки займаються вихованням дітей, подекуди надміру опікаючи їх. Це місце — рай для "золотої молоді".

Однак за ідеальною картинкою приховані брудні таємниці. І вони починають вилазити назовні в той момент, коли у місто приїжджає зневірена мати-одиначка Джейн. Жінка стає білою вороною в суспільстві "ідеальних" людей. Ситуація ще більше загострюється, коли після її приїзду стається вбивство. Ім'я жертви приховано під таємницею слідства. Однак одне відомо точно — кожна сім'я так чи інакше замішана в цьому.

"Велика маленька брехня" — це не просто серіал. Це радше емоційна терапія. Він розкриває історія про "ідеальних" жінок, які насправді живуть у самотності, болі й нескінченному бажанні бути правильними. Кожна з них носить маску — дружини, матері, подруги. Однак зрештою це починає все більше душити їх.

Цей серіал чесно показує те, як жінка може зовні усміхатися та здаватися щасливою, а насправді — тонути в труднощах життя. Він розкриває, як можна роками терпіти, аби не зруйнувати ілюзію "ідеальності". Однак повернути себе можна, вистачить лише одного разу сказати "досить".

фільм серіал психологія поради психологічний стан
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
